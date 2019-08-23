Анастасия Цветаева рассказала о своих подходах к воспитанию детей

На страничке Анастасии Цветаевой в социальной сети Instagram появилась публикация с семейным фото, на котором она позирует с супругом Надавом Ольганом, их совместной дочерью Эстер и трехмесячным сыном Акивом, а также старшим сыном Кузьмой, которого артистка родила в первом браке. К слову, Кузьма, судя по представленному кадру, уже сумел догнать свою знаменитую маму в росте.Как утверждает Цветаева, в их семье всегда кипят настоящие итальянские страсти. При этом актриса даже не скрывает, что дома нередки и споры, но уже через несколько минут все мирятся и обнимаются. Именно за такую эмоциональность и следующую за этим отходчивость Анастасия Цветаева, по ее же словам, и любит своих родных. Говоря о методах воспитания детей, она отметила одну важную деталь, которая всегда соблюдается в их семье., - утверждает артистка в подписи под этим фото. Впрочем, своих детей Цветаева и ее супруг все-таки наказывают, просто для этого, как утверждает актриса, они выбрали метод лишения нашкодивших наследников каких-то желанных «плюшек, в основном гаджетов».