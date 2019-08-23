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Lenovo показала официальные пресс-рендеры смартфона A6 Note

В ближайшее время китайский бренд Lenovo планирует официально анонсировать новый бюджетный смартфон А6 Note. Перед презентацией новинки компания решила опубликовать официальные рендеры устройства, полностью раскрыв его внешний вид.
Lenovo показала официальные пресс-рендеры смартфона A6 Note

Новый бюджетник Lenovo A6 Note, к слову, ранее уже засветился в бенчмарке Geekbench и на сайте тайского регулятора. Видимо, после частичных утечек в компании решили больше не скрывать внешность грядущего дебютанта и опубликовали официальные рендеры модели для прессы.

На представленных изображениях можно увидеть, что Lenovo A6 Note будет поставляться в черном и синем цвете. Дисплей смартфона получил каплевидный вырез под фронтальную камеру, а нижняя и боковые рамки выглядят довольно тонкими. На заднем торце расположился вертикальный модуль двойной камеры со светодиодной вспышкой. Здесь же расположился и привычный для многих пользователей сканер отпечатка пальца.

Важной особенностью, которая стала заметна по этим изображениям, можно назвать тот факт, что телефон сохранил 3,5-миллиметровый аудиоразъем вопреки повальной моде на отказ от него. По некоторым данным, телефон получит бюджетный процессор MediaTek Helio P22 и 3 гигабайта оперативной памяти.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:20

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