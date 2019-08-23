Анна Нетребко прогулялась по парку в цветочном платье

Фото и короткое видео своей прогулки по территории парка «Дендрариум» в Сочи Анна Нетребко сопроводила ностальгической подписью. По словам артистки, когда-то она уже бывала в этом месте, правда, тогда будущей оперной диве было всего 12 лет, а в знаменитый сочинский парк ее привозил отец. Теперь певице уже почти 50, но она вернулась в это место вместе с супругом Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго.На показанных кадрах Анна Нетребко предстала перед публикой в длинном шелковом платье с довольно оригинальной и замысловатой цветочной раскраской, в руках у артистки не менее оригинальная сумка, стилизованная под дольку арбуза.