Ученые: воспоминания от первого лица намного продолжительнее и ярче





По словам ученых, если бы человеческая память была просто точными данными о воспоминаниях, можно было бы предположить, что все они воспроизводятся с точки зрения первого лица. В действительности же, это не то же самое, что смотреть фильм о произошедшем., - подчеркивают ученые. В рамках этой работы специалисты воспользовались технологией виртуальной реальности, что и позволило им создать своего рода иллюзию воспоминаний от третьего лица. В итоге было установлено, что при подобном методе воспроизведения, способности человеческого мозга к восстановлению образов и ситуаций из памяти оказались значительно ниже чем в случаях, когда человек видел происходящее от первого лица.Исследователи утверждают, что при воспроизведении воспоминаний со стороны, то есть от третьего лица, можно говорить о меньшей яркости и продолжительности ощущений и опыта. Эта способность головного мозга, уверены эксперты, позволяет человеку менять восприятие себя самого, заменять тревожные воспоминания и избавляться от излишнего стресса.