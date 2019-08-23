Ученые: воспоминания от первого лица намного продолжительнее и ярче
Специалисты из Университета Альберты провели масштабное исследование, в рамках которого пришли к выводу о то, что воспоминания от первого лица являются боле продолжительными и яркими. Результаты этой работы опубликованы в издании Current Directions in Psychological Science.
По словам ученых, если бы человеческая память была просто точными данными о воспоминаниях, можно было бы предположить, что все они воспроизводятся с точки зрения первого лица. В действительности же, это не то же самое, что смотреть фильм о произошедшем.
«Человек постоянно изменяет и редактирует свои воспоминания», - подчеркивают ученые. В рамках этой работы специалисты воспользовались технологией виртуальной реальности, что и позволило им создать своего рода иллюзию воспоминаний от третьего лица. В итоге было установлено, что при подобном методе воспроизведения, способности человеческого мозга к восстановлению образов и ситуаций из памяти оказались значительно ниже чем в случаях, когда человек видел происходящее от первого лица.
Исследователи утверждают, что при воспроизведении воспоминаний со стороны, то есть от третьего лица, можно говорить о меньшей яркости и продолжительности ощущений и опыта. Эта способность головного мозга, уверены эксперты, позволяет человеку менять восприятие себя самого, заменять тревожные воспоминания и избавляться от излишнего стресса.
По словам ученых, если бы человеческая память была просто точными данными о воспоминаниях, можно было бы предположить, что все они воспроизводятся с точки зрения первого лица. В действительности же, это не то же самое, что смотреть фильм о произошедшем.
«Человек постоянно изменяет и редактирует свои воспоминания», - подчеркивают ученые. В рамках этой работы специалисты воспользовались технологией виртуальной реальности, что и позволило им создать своего рода иллюзию воспоминаний от третьего лица. В итоге было установлено, что при подобном методе воспроизведения, способности человеческого мозга к восстановлению образов и ситуаций из памяти оказались значительно ниже чем в случаях, когда человек видел происходящее от первого лица.
Исследователи утверждают, что при воспроизведении воспоминаний со стороны, то есть от третьего лица, можно говорить о меньшей яркости и продолжительности ощущений и опыта. Эта способность головного мозга, уверены эксперты, позволяет человеку менять восприятие себя самого, заменять тревожные воспоминания и избавляться от излишнего стресса.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:52