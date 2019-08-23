Прохор Шаляпин признался Цымбалюк-Романовской в любви стихами Северянина

На представленном Прохором Шаляпиным кадре они с Цымбалюк-Романовской позируют вместе на фоне ЦУМа. А в подписи под этой публикацией певец просто оставил романтичные стихи классика русской поэзии Игоря Северянина. Речь о произведении одного из ярчайших представителей «Серебряного века» под названием «Если вы встретите женщину».Подписчики артиста по достоинству оценили его стремление сделать столь оригинальное признание в любви киевской пианистке. В комментариях Шаляпина и Цымбалюк-Романовскую назвали гармоничной парой, а некоторые из подписчиков признались, что видят в его нынешней пассии именно такую женщину, которую описал в своем произведении знаменитый поэт. Впрочем, были и те, кто мало знаком с классикой русской поэзии, а потому решили, что стихотворение в честь возлюбленной певец написал самостоятельно.