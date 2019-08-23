Никита Михалков сломал ногу и перенес семь операций





Как оказалось, Никита Михалков сломал ногу. Более того, режиссеру в этой связи пришлось перенести несколько серьезных операций, которые длились в общей сложности почти 40 часов. По утверждению Михалкова, ему пришлось пройти очень сложное восстановление., - подчеркнул режиссер, добавив, что в итоге перенес семь операций и в общей сложности 39 часов наркоза.Впрочем, подчеркивает Никита Михалков, это не помешало ему выполнить обещание и посетить фестиваль. Кроме того, как передает «Лайф», режиссер поделился своими мыслями о недавнем подвиге пилотов самолета Аэробус А321, посадивших лайнер на кукурузное поле в Подмосковье. Их он назвал настоящими героями и даже заявил, что было бы неплохо снять об этом подвиге фильм.