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Никита Михалков сломал ногу и перенес семь операций

На проходящем в Крыму фестивале «Таврида-Арт» многие сразу же обратили внимание на то, что один из почетных гостей мероприятия пришел на него на костылях. Речь идет об известном российском режиссере Никите Михалкове, для которого этот перелом обернулся семью операциями.
Никита Михалков сломал ногу и перенес семь операций

Как оказалось, Никита Михалков сломал ногу. Более того, режиссеру в этой связи пришлось перенести несколько серьезных операций, которые длились в общей сложности почти 40 часов. По утверждению Михалкова, ему пришлось пройти очень сложное восстановление. «У меня в кости трещина, еще и инфекцию занесли», - подчеркнул режиссер, добавив, что в итоге перенес семь операций и в общей сложности 39 часов наркоза.

Впрочем, подчеркивает Никита Михалков, это не помешало ему выполнить обещание и посетить фестиваль. Кроме того, как передает «Лайф», режиссер поделился своими мыслями о недавнем подвиге пилотов самолета Аэробус А321, посадивших лайнер на кукурузное поле в Подмосковье. Их он назвал настоящими героями и даже заявил, что было бы неплохо снять об этом подвиге фильм.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:27

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