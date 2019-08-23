АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование показало, что одинокие люди хуже переносят…
EUR 72.83 USD 65.62
Курс валют на 23.08.2019

Зоя Зелинская три года не могла оправиться от смерти мужа Валерия Леднева

Вдова известного журналиста Валерия Леднева, знаменитая актриса Зоя Зелинская стала героиней ток-шоу «Судьба человека», которое выходит в эфир на канале «Россия 1». В беседе с ведущим Борисом Корчевниковым 89-летняя артистка рассказала, что в течение трех лет не могла оправиться от смерти супруга.
Зоя Зелинская три года не могла оправиться от смерти мужа Валерия Леднева

Напомним, журналист Валерий Леднев ушел из жизни на 65-ом году жизни в далеком 1987 году. Как признается Зоя Зелинская, в своего второго супруга Леднева она влюбилась буквально сразу же. А познакомились они еще в то время, когда главная звезда программы «Кабачок 13 стульев» была замужем. Первый супруг актрисы Гергий Зелинский после развода с ней так и не нашел своего счастья.

В возрасте 41 года Зоя Зелинская родила своему второму мужу сына, сам Леднев в то время очень много работал и часто путешествовал по всей стране. А позднее у него случился инсульт. Врачи в течение нескольких дней делали все возможное, чтобы спасти журналисту жизнь, но он скончался. По словам актрисы, она еще долго ощущала присутствие любимого супруга, а говорить о нем ей тяжело даже спустя столько лет после смерти.

Примечательно, что спустя почти 15 лет после смерти второго супруга пожилой артистке пришлось хоронить и своего первого мужа Георгия Зелинского. В последние годы жизни режиссера она ухаживала за ним, поскольку чувствовала вину за давнее расставание.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Toyota представила автомобиль для Олимпийских игр в…
Никита Михалков сломал ногу и перенес семь…
Ученые: с возрастом секс становится приятней для обоих…
Зоя Зелинская три года не могла оправиться от смерти мужа Валерия…
Специалисты назвали 4 причины отказаться от покупки автомобиля с…
Виктория Лопырева похвасталась перед подписчиками длинными…
В Сети показали тизер коллаборации World of Warcraft и Redmi Note…
Филипп Киркоров поделился снимками семейного отдыха с детьми в…
Aurus Senat из проекта «Кортеж» появился в продаже в качестве масштабной…
В знаменитом телесериале "Друзья" морской биолог нашел ошибку…
Новые Apple Watch получат поддержку…
Сюзанна рассказала о своей беременности на шоу "Пятница с…
«Вечно молодая» 63-летняя австралийка поделилась секретами стройности и…
Максим Галкин показал видео семейного завтрака с дочерью…
Ученый из Пекина рассказала об общих чертах в российской и китайской…
«Проснулась в холодном поту»: Тина Канделаки рассказала про свой страшный сон в…
На фасадах зданий Москвы зажглась огромная трехмерная проекция Государственного…
Руководство Instagram заблокировало мать Тимати за «непристойный…
В Берлине велосипедист застрелил…
Отец звезды «Дома-2» Артема Сороки готовится к тяжелой…
Исследование показало, что одинокие люди хуже переносят…
Бари Алибасов пожаловался на сложности с глотанием пищи после…
Медики: Домашние питомцы положительно влияют на здоровье сердца…
СМИ: Ким Кардашьян хочет уменьшить свои огромные…
Медведев назвал допустимым переход на 4-дневную рабочую…
Семилетняя дочь звезды «Дома-2» Вики Бони растрогала маму, сняв для нее нежное…
"Мама и папа": Эмили Ратаковски спровоцировала слухи о своей…
В Британии на берег выбросило загадочный череп без…
Егор Крид и Алеся Кафельникова вместе отдыхают в…
Кибермошенники нацелились на пользователей продукции…
Звезда «Дома-2» Антонина Тодерика дала первенцу необычное имя –…
Максим Лагашкин принес на премьеру сериала «Жуки» картонную копию…
Троян AgentTesla начал атаковать компьютеры российских…
Суд отказался разводить Лену Катину с отцом ее…
В Гурьевском районе мужчина погиб под кузовом собственного…
Новая участница «Дома-2» Валя Попович призналась, что боится лишаться…
Audi, BMW и Daimler объединят усилия для работы над беспилотными…
Вдова Караченцова готовит памятные мероприятия к годовщине смерти…
Ученые: птицы с большим мозгом легче адаптируются в новых условиях окружающей…
Бывший муж Натальи Водяновой Джастин Портман показал первое фото старших детей с новорожденным…
Просмотреть все новости