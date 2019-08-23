Зоя Зелинская три года не могла оправиться от смерти мужа Валерия Леднева





Напомним, журналист Валерий Леднев ушел из жизни на 65-ом году жизни в далеком 1987 году. Как признается Зоя Зелинская, в своего второго супруга Леднева она влюбилась буквально сразу же. А познакомились они еще в то время, когда главная звезда программы «Кабачок 13 стульев» была замужем. Первый супруг актрисы Гергий Зелинский после развода с ней так и не нашел своего счастья.В возрасте 41 года Зоя Зелинская родила своему второму мужу сына, сам Леднев в то время очень много работал и часто путешествовал по всей стране. А позднее у него случился инсульт. Врачи в течение нескольких дней делали все возможное, чтобы спасти журналисту жизнь, но он скончался. По словам актрисы, она еще долго ощущала присутствие любимого супруга, а говорить о нем ей тяжело даже спустя столько лет после смерти.Примечательно, что спустя почти 15 лет после смерти второго супруга пожилой артистке пришлось хоронить и своего первого мужа Георгия Зелинского. В последние годы жизни режиссера она ухаживала за ним, поскольку чувствовала вину за давнее расставание.