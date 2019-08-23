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Toyota представила автомобиль для Олимпийских игр в Токио

Японская компания Toyota официально представила главный автомобиль для предстоящих летних Олимпийских игр, которые пройдут в Токио в 2020 году. Новая модель получила имя Toyota Concept-i и была сконструирована на базе дебютировавшего еще в 2017 году прототипа.
Toyota представила автомобиль для Олимпийских игр в Токио

Впрочем, от своего донора автомобиль отличается новым и более современным дизайном. Сообщается, что данные автомобили будут использоваться организаторами Олимпиады на самых разных спортивных мероприятиях, более того, эти же машины должны сопровождать марафонских бегунов, которым предстоит пронести символический олимпийский огонь.

Технические данные о новой машине компания пока не раскрывает. Зато сообщается, что в Toyota Concept-i появится автопилот 4-го класса автономности. Это означает, что транспортное средство способно передвигаться автономно практически в любых дорожных условиях, а помощь водителя может понадобиться ему только в наиболее сложных ситуациях. Кроме того, судя по названию и внешнему виду, Toyota Concept-i является полностью электрической моделью.

Сообщается, что всего компания Toyota, как спонсор ОИ 2020 года, планирует передать организаторам крупнейшего на планете спортивного форума порядка 3 700 автомобилей различных моделей.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:36

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