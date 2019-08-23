Виктория Лопырева похвасталась перед подписчиками длинными ногами

На сегодняшний день Виктория Лопырева и Игорь Булатов проводят свой отпуск на полуострове Датча в Турции, снимают апартаменты пятизвездочного отеля с потрясающим видом на море и горы. Пока знаменитость на отдыхе, она активно ведет свой профиль Instagram, радуя фолловеров очаровательными снимками в купальнике.Недавно опубликованное фото выгодно подчеркнуло стройные ноги звезды. Виктория Лопырева лежит в большом гамаке на фоне синих морских вод и принимает солнечные ванны в цельном салатовом купальнике. Сама телеведущая оставила комментарий под снимком, назвав его "гипнотической передозировкой красоты". Она также добавила, что на кадрах абсолютно нет фильтров.Комментарии подписчиков не заставили себя ждать. Фанаты обратили внимание на длинные и стройные ноги знаменитости, засыпав кумира комплиментами. За несколько часов публикация собрала почти 12 тысяч лайков и 200 восхищенных комментариев.