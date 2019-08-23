АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование показало, что одинокие люди хуже переносят…
EUR 72.83 USD 65.62
Курс валют на 23.08.2019

Виктория Лопырева похвасталась перед подписчиками длинными ногами

Российская телеведущая, фотомодель и блогер Виктория Лопырева проводит свой отдых на берегу Эгейского моря совместно со своим избранником, бизнесменом Игорем Булатовым. Артистка в микроблоге социальной сети Instagram опубликовала фото, похваставшись своими длинными ногами, от чего подписчики пришли в восторг.
Виктория Лопырева похвасталась перед подписчиками длинными ногами

На сегодняшний день Виктория Лопырева и Игорь Булатов проводят свой отпуск на полуострове Датча в Турции, снимают апартаменты пятизвездочного отеля с потрясающим видом на море и горы. Пока знаменитость на отдыхе, она активно ведет свой профиль Instagram, радуя фолловеров очаровательными снимками в купальнике.

Недавно опубликованное фото выгодно подчеркнуло стройные ноги звезды. Виктория Лопырева лежит в большом гамаке на фоне синих морских вод и принимает солнечные ванны в цельном салатовом купальнике. Сама телеведущая оставила комментарий под снимком, назвав его "гипнотической передозировкой красоты". Она также добавила, что на кадрах абсолютно нет фильтров.

Комментарии подписчиков не заставили себя ждать. Фанаты обратили внимание на длинные и стройные ноги знаменитости, засыпав кумира комплиментами. За несколько часов публикация собрала почти 12 тысяч лайков и 200 восхищенных комментариев.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 18:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Toyota представила автомобиль для Олимпийских игр в…
Никита Михалков сломал ногу и перенес семь…
Ученые: с возрастом секс становится приятней для обоих…
Зоя Зелинская три года не могла оправиться от смерти мужа Валерия…
Специалисты назвали 4 причины отказаться от покупки автомобиля с…
Виктория Лопырева похвасталась перед подписчиками длинными…
В Сети показали тизер коллаборации World of Warcraft и Redmi Note…
Филипп Киркоров поделился снимками семейного отдыха с детьми в…
Aurus Senat из проекта «Кортеж» появился в продаже в качестве масштабной…
В знаменитом телесериале "Друзья" морской биолог нашел ошибку…
Новые Apple Watch получат поддержку…
Сюзанна рассказала о своей беременности на шоу "Пятница с…
«Вечно молодая» 63-летняя австралийка поделилась секретами стройности и…
Максим Галкин показал видео семейного завтрака с дочерью…
Ученый из Пекина рассказала об общих чертах в российской и китайской…
«Проснулась в холодном поту»: Тина Канделаки рассказала про свой страшный сон в…
На фасадах зданий Москвы зажглась огромная трехмерная проекция Государственного…
Руководство Instagram заблокировало мать Тимати за «непристойный…
В Берлине велосипедист застрелил…
Отец звезды «Дома-2» Артема Сороки готовится к тяжелой…
Исследование показало, что одинокие люди хуже переносят…
Бари Алибасов пожаловался на сложности с глотанием пищи после…
Медики: Домашние питомцы положительно влияют на здоровье сердца…
СМИ: Ким Кардашьян хочет уменьшить свои огромные…
Медведев назвал допустимым переход на 4-дневную рабочую…
Семилетняя дочь звезды «Дома-2» Вики Бони растрогала маму, сняв для нее нежное…
"Мама и папа": Эмили Ратаковски спровоцировала слухи о своей…
В Британии на берег выбросило загадочный череп без…
Егор Крид и Алеся Кафельникова вместе отдыхают в…
Кибермошенники нацелились на пользователей продукции…
Звезда «Дома-2» Антонина Тодерика дала первенцу необычное имя –…
Максим Лагашкин принес на премьеру сериала «Жуки» картонную копию…
Троян AgentTesla начал атаковать компьютеры российских…
Суд отказался разводить Лену Катину с отцом ее…
В Гурьевском районе мужчина погиб под кузовом собственного…
Новая участница «Дома-2» Валя Попович призналась, что боится лишаться…
Audi, BMW и Daimler объединят усилия для работы над беспилотными…
Вдова Караченцова готовит памятные мероприятия к годовщине смерти…
Ученые: птицы с большим мозгом легче адаптируются в новых условиях окружающей…
Бывший муж Натальи Водяновой Джастин Портман показал первое фото старших детей с новорожденным…
Просмотреть все новости