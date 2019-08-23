АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование показало, что одинокие люди хуже переносят…
EUR 72.83 USD 65.62
Курс валют на 23.08.2019

Специалисты назвали 4 причины отказаться от покупки автомобиля с «механикой»

Все больше российских автомобилистов переходят на использование автоматических коробок передач. Но в числе тех, кто все еще предпочитает традиционную «механику» остается довольно большое количество водителей. Эксперты рассказали о главных причинах, по которым от этой затеи лучше отказаться.
Специалисты назвали 4 причины отказаться от покупки автомобиля с «механикой»

Во-первых, отмечают эксперты, механическая КПП создает водителю немало сложностей в управлении транспортным средством. Особенно это касается начинающих автомобилистов, которые еще не имеют большого опыта. В таких случаях необходимость постоянно переключать передачи отвлекает внимание от дороги и в целом создает немало неудобств.

Кроме того, добавляют специалисты, автомобиль с МКПП – это еще и довольно утомительно. Длительные переезды на «механике» могут превратиться в настоящее испытание даже для опытных водителей.

Эффективность переключения передач, за которую раньше так любили «механику» и ругали «автомат», теперь оказалась на стороне последнего. Современные АКПП значительно более эффективно и своевременно повышают и понижают передачи, чем даже водители с огромным стажем, поэтому данный фактор отныне играет в пользу «автомата».

Наконец, современные технологии позволили существенно удешевить машины с АКПП. Сегодня разница в цене между одной и той же моделью авто с механической или автоматической трансмиссией перестала быть настолько разительной, как еще 10 лет тому назад. А потому экономия в этом случае выглядит весьма сомнительной, особенно, если принимать во внимание тот факт, что более эффективное переключение передач «автоматом» позволит добиться заметной экономии топлива при движении в городском цикле.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Toyota представила автомобиль для Олимпийских игр в…
Никита Михалков сломал ногу и перенес семь…
Ученые: с возрастом секс становится приятней для обоих…
Зоя Зелинская три года не могла оправиться от смерти мужа Валерия…
Специалисты назвали 4 причины отказаться от покупки автомобиля с…
Виктория Лопырева похвасталась перед подписчиками длинными…
В Сети показали тизер коллаборации World of Warcraft и Redmi Note…
Филипп Киркоров поделился снимками семейного отдыха с детьми в…
Aurus Senat из проекта «Кортеж» появился в продаже в качестве масштабной…
В знаменитом телесериале "Друзья" морской биолог нашел ошибку…
Новые Apple Watch получат поддержку…
Сюзанна рассказала о своей беременности на шоу "Пятница с…
«Вечно молодая» 63-летняя австралийка поделилась секретами стройности и…
Максим Галкин показал видео семейного завтрака с дочерью…
Ученый из Пекина рассказала об общих чертах в российской и китайской…
«Проснулась в холодном поту»: Тина Канделаки рассказала про свой страшный сон в…
На фасадах зданий Москвы зажглась огромная трехмерная проекция Государственного…
Руководство Instagram заблокировало мать Тимати за «непристойный…
В Берлине велосипедист застрелил…
Отец звезды «Дома-2» Артема Сороки готовится к тяжелой…
Исследование показало, что одинокие люди хуже переносят…
Бари Алибасов пожаловался на сложности с глотанием пищи после…
Медики: Домашние питомцы положительно влияют на здоровье сердца…
СМИ: Ким Кардашьян хочет уменьшить свои огромные…
Медведев назвал допустимым переход на 4-дневную рабочую…
Семилетняя дочь звезды «Дома-2» Вики Бони растрогала маму, сняв для нее нежное…
"Мама и папа": Эмили Ратаковски спровоцировала слухи о своей…
В Британии на берег выбросило загадочный череп без…
Егор Крид и Алеся Кафельникова вместе отдыхают в…
Кибермошенники нацелились на пользователей продукции…
Звезда «Дома-2» Антонина Тодерика дала первенцу необычное имя –…
Максим Лагашкин принес на премьеру сериала «Жуки» картонную копию…
Троян AgentTesla начал атаковать компьютеры российских…
Суд отказался разводить Лену Катину с отцом ее…
В Гурьевском районе мужчина погиб под кузовом собственного…
Новая участница «Дома-2» Валя Попович призналась, что боится лишаться…
Audi, BMW и Daimler объединят усилия для работы над беспилотными…
Вдова Караченцова готовит памятные мероприятия к годовщине смерти…
Ученые: птицы с большим мозгом легче адаптируются в новых условиях окружающей…
Бывший муж Натальи Водяновой Джастин Портман показал первое фото старших детей с новорожденным…
Просмотреть все новости