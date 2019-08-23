Специалисты назвали 4 причины отказаться от покупки автомобиля с «механикой»





Во-первых, отмечают эксперты, механическая КПП создает водителю немало сложностей в управлении транспортным средством. Особенно это касается начинающих автомобилистов, которые еще не имеют большого опыта. В таких случаях необходимость постоянно переключать передачи отвлекает внимание от дороги и в целом создает немало неудобств.Кроме того, добавляют специалисты, автомобиль с МКПП – это еще и довольно утомительно. Длительные переезды на «механике» могут превратиться в настоящее испытание даже для опытных водителей.Эффективность переключения передач, за которую раньше так любили «механику» и ругали «автомат», теперь оказалась на стороне последнего. Современные АКПП значительно более эффективно и своевременно повышают и понижают передачи, чем даже водители с огромным стажем, поэтому данный фактор отныне играет в пользу «автомата».Наконец, современные технологии позволили существенно удешевить машины с АКПП. Сегодня разница в цене между одной и той же моделью авто с механической или автоматической трансмиссией перестала быть настолько разительной, как еще 10 лет тому назад. А потому экономия в этом случае выглядит весьма сомнительной, особенно, если принимать во внимание тот факт, что более эффективное переключение передач «автоматом» позволит добиться заметной экономии топлива при движении в городском цикле.