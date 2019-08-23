Филипп Киркоров поделился снимками семейного отдыха с детьми в Крыму

В напряженном и загруженном гастрольном графике Филиппу Киркорову бывает довольно сложно выделить время на полноценный отдых в компании двоих своих детей. Нередко исполнителю даже приходится совмещать отдых с работой. Однако ради своих наследников король отечественной поп-сцены готов на любые жертвы. К примеру, не так давно Киркоров побывал с детьми в ялтинском «Крокодиляриуме», а также посетил бахчисарайский «Парк миниатюр». Фотографии с этой прогулки знаменитость опубликовал в Сети.Стоит напомнить, что дочь Киркорова Алла-Виктория родилась в ноябре 2011 года. По словам артиста, имя девочке было выбрано сразу в честь двух знаковых для него женщин: мамы и бывшей супруги. А вот сын Мартин был рожден в июне 2012 года. Имя матери своих детей артист по-прежнему скрывает от общественности.