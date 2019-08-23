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Филипп Киркоров поделился снимками семейного отдыха с детьми в Крыму

Король российской эстрады Филипп Киркоров, как известно, воспитывает двоих детей: сына Мартина и дочь Аллу-Викторию. Недавно артист решил поделиться с поклонниками снимками семейного отдыха со своими наследниками в Крыму, опубликовав целую серию фотографий на своей страничке в Instagram.
Филипп Киркоров поделился снимками семейного отдыха с детьми в Крыму

В напряженном и загруженном гастрольном графике Филиппу Киркорову бывает довольно сложно выделить время на полноценный отдых в компании двоих своих детей. Нередко исполнителю даже приходится совмещать отдых с работой. Однако ради своих наследников король отечественной поп-сцены готов на любые жертвы. К примеру, не так давно Киркоров побывал с детьми в ялтинском «Крокодиляриуме», а также посетил бахчисарайский «Парк миниатюр». Фотографии с этой прогулки знаменитость опубликовал в Сети.

Стоит напомнить, что дочь Киркорова Алла-Виктория родилась в ноябре 2011 года. По словам артиста, имя девочке было выбрано сразу в честь двух знаковых для него женщин: мамы и бывшей супруги. А вот сын Мартин был рожден в июне 2012 года. Имя матери своих детей артист по-прежнему скрывает от общественности.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:27

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