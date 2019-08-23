Сюзанна рассказала о своей беременности на шоу "Пятница с Региной"





Осенью 2018 года Сюзанна заявляла о разводе со своим избранником, вокалистом группы "Мальбэк" Романом Варниным. На тот момент знаменитость даже рассказала о рукоприкладстве с его стороны. Однако не так давно артистка призналась, что находится в положении, но с супругом они по-прежнему живут раздельно. Она объяснила такой поступок желанием сохранить семейные отношения. Недавно Сюзанна поучаствовала в шоу "Пятница с Региной", где поговорила с ведущей на тему своей беременности. По её словам, врачи предупреждали звезду о позднем токсикозе, и случилось так, что раннего у неё вовсе не было.Сюзанна держит в тайне пол будущего ребенка, однако при выборе кружек с надписями "мальчик" и "девочка", которые дала ей ведущая Регина Тодоренко, знаменитость выбрала вторую. Артистка призналась, что от вопросов о беременности она напрягается и впадает в ступор.По словам Сюзанны, у неё с Варниным был период, когда они не общались 1,5 месяца, но когда знаменитости снова встретились, "случилось так", что она забеременела. После такого признания артистка подтвердила: у неё будет девочка.Сюзанна обратила внимание на эмоции счастья, которые она испытала, узнав о беременности. Певица добавила, что в этот момент супруг был шокирован такой новостью.