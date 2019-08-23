Максим Галкин показал видео семейного завтрака с дочерью Лизой

Автором этого видео стал сам Максим Галкин, поскольку именно его голос звучит за кадром. Несмотря на то, что ролик снимался рано утром, Лиза оказалась к этому моменту уже нарядной, причем юная дочь звездных родителей бодро завтракала и охотно отвечала на все вопросы отца.На видео также можно увидеть, что перед Лизой Галкиной на столе стоит чашка чая, йогурт и небольшой тост из белого хлеба. Девочка просит отца включит телевизор погромче, но Галкин, как настоящий педагог, предлагает ей ухаживать за собой самостоятельно.Поклонники оценили очередное семейное видео в исполнении шоумена и осыпали маленькую Лизу Галкину, а также ее родителей комплиментами.