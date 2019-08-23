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Aurus Senat из проекта «Кортеж» появился в продаже в качестве масштабной модели

Разработанный специально для правительственных целей седан проекта «Кортеж» под названием Aurus Senat просто так купить нельзя. Круг покупателей этого автомобиля строго ограничен. Зато все желающие с недавних пор могут приобрести масштабную модель Aurus Senat.
Aurus Senat из проекта «Кортеж» появился в продаже в качестве масштабной модели

Российская компания DIP Models выпустила серию моделей Aurus Senat S600. Машина продается в масштабе 1:43. Примечательно, что купить модель представительского седана можно в двух вариантах исполнения: стандартном с кузовом темно-вишневого цвета, а также бронированном в черном кузове.

В компании отмечают, что в скором времени будет также выпущена масштабная модель президентского лимузина Aurus Senat L700. Все модели с хорошей точностью передают формы и особенности оригиналов. Стоимость одной такой сувенирной машины на данный момент составляет от 5 500 рублей, что немного дороже других экземпляров производства той же компании. В продаже они доступны в специализированных онлайн-магазинах.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:18

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