АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование показало, что одинокие люди хуже переносят…
EUR 72.83 USD 65.62
Курс валют на 23.08.2019

В знаменитом телесериале "Друзья" морской биолог нашел ошибку сценаристов

В знаменитом американском комедийном телесериале "Друзья", премьера которого состоялась в 1996 году, авторы сценария совершили ошибку. Морским биологом Куртом Брауном был найден ляп в 14-м эпизоде кинокартины.
В знаменитом телесериале "Друзья" морской биолог нашел ошибку сценаристов

В кадре Лиза Кудроу, сыгравшая роль Фиби, рассказывает о лобстерах, создающих пару по любви, после чего остаток жизни проводят вместе. Специалистом была опровергнута эта теория. Он объяснил, что самцами данного вида осуществляется спаривание с несколькими самками. Обычно это происходит в период от нескольких дней до двух недель.

Появление "теории лобстеров" связано с показом знаковой серии, количество её просмотров составило 33 миллиона человек. После известной фразы последовал поцелуй Росс и Рейчел, которых сыграли Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон, Фиби подытоживает: "Я так и знала, что он её лобстер".

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 18:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Aurus Senat из проекта «Кортеж» появился в продаже в качестве масштабной…
В знаменитом телесериале "Друзья" морской биолог нашел ошибку…
Новые Apple Watch получат поддержку…
Сюзанна рассказала о своей беременности на шоу "Пятница с…
«Вечно молодая» 63-летняя австралийка поделилась секретами стройности и…
Максим Галкин показал видео семейного завтрака с дочерью…
Ученый из Пекина рассказала об общих чертах в российской и китайской…
«Проснулась в холодном поту»: Тина Канделаки рассказала про свой страшный сон в…
На фасадах зданий Москвы зажглась огромная трехмерная проекция Государственного…
Руководство Instagram заблокировало мать Тимати за «непристойный…
В Берлине велосипедист застрелил…
Отец звезды «Дома-2» Артема Сороки готовится к тяжелой…
Исследование показало, что одинокие люди хуже переносят…
Бари Алибасов пожаловался на сложности с глотанием пищи после…
Медики: Домашние питомцы положительно влияют на здоровье сердца…
СМИ: Ким Кардашьян хочет уменьшить свои огромные…
Медведев назвал допустимым переход на 4-дневную рабочую…
Семилетняя дочь звезды «Дома-2» Вики Бони растрогала маму, сняв для нее нежное…
"Мама и папа": Эмили Ратаковски спровоцировала слухи о своей…
В Британии на берег выбросило загадочный череп без…
Егор Крид и Алеся Кафельникова вместе отдыхают в…
Кибермошенники нацелились на пользователей продукции…
Звезда «Дома-2» Антонина Тодерика дала первенцу необычное имя –…
Максим Лагашкин принес на премьеру сериала «Жуки» картонную копию…
Троян AgentTesla начал атаковать компьютеры российских…
Суд отказался разводить Лену Катину с отцом ее…
В Гурьевском районе мужчина погиб под кузовом собственного…
Новая участница «Дома-2» Валя Попович призналась, что боится лишаться…
Audi, BMW и Daimler объединят усилия для работы над беспилотными…
Вдова Караченцова готовит памятные мероприятия к годовщине смерти…
Ученые: птицы с большим мозгом легче адаптируются в новых условиях окружающей…
Бывший муж Натальи Водяновой Джастин Портман показал первое фото старших детей с новорожденным…
Произодитель НТС выпустил телефон Wildfire X с опцией охраны…
Светлана Разина простила мужа и больше не хочет…
Учёных привела в тупик расшифровка послания одержимой дьяволом…
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов признался, что сначала хотел просто «попользоваться» Настей…
Медики рассказали, кому нельзя есть…
Приянка Чопра примет участие в кинокартине Роберта…
Lexus стала лидером рейтинга удовлетворенности…
Регина Тодоренко откровенно рассказала о своей первой брачной ночи с…
Просмотреть все новости