В знаменитом телесериале "Друзья" морской биолог нашел ошибку сценаристов





В кадре Лиза Кудроу, сыгравшая роль Фиби, рассказывает о лобстерах, создающих пару по любви, после чего остаток жизни проводят вместе. Специалистом была опровергнута эта теория. Он объяснил, что самцами данного вида осуществляется спаривание с несколькими самками. Обычно это происходит в период от нескольких дней до двух недель.Появление "теории лобстеров" связано с показом знаковой серии, количество её просмотров составило 33 миллиона человек. После известной фразы последовал поцелуй Росс и Рейчел, которых сыграли Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон, Фиби подытоживает: "Я так и знала, что он её лобстер".