В знаменитом телесериале "Друзья" морской биолог нашел ошибку сценаристов
В знаменитом американском комедийном телесериале "Друзья", премьера которого состоялась в 1996 году, авторы сценария совершили ошибку. Морским биологом Куртом Брауном был найден ляп в 14-м эпизоде кинокартины.
В кадре Лиза Кудроу, сыгравшая роль Фиби, рассказывает о лобстерах, создающих пару по любви, после чего остаток жизни проводят вместе. Специалистом была опровергнута эта теория. Он объяснил, что самцами данного вида осуществляется спаривание с несколькими самками. Обычно это происходит в период от нескольких дней до двух недель.
Появление "теории лобстеров" связано с показом знаковой серии, количество её просмотров составило 33 миллиона человек. После известной фразы последовал поцелуй Росс и Рейчел, которых сыграли Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон, Фиби подытоживает: "Я так и знала, что он её лобстер".
В кадре Лиза Кудроу, сыгравшая роль Фиби, рассказывает о лобстерах, создающих пару по любви, после чего остаток жизни проводят вместе. Специалистом была опровергнута эта теория. Он объяснил, что самцами данного вида осуществляется спаривание с несколькими самками. Обычно это происходит в период от нескольких дней до двух недель.
Появление "теории лобстеров" связано с показом знаковой серии, количество её просмотров составило 33 миллиона человек. После известной фразы последовал поцелуй Росс и Рейчел, которых сыграли Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон, Фиби подытоживает: "Я так и знала, что он её лобстер".
Культура
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 18:09