Отец звезды «Дома-2» Артема Сороки готовится к тяжелой операции
Родитель одного из самых ярких участников реалити-шоу «Дом-2» Артема Сороки готовится к тяжелой операции. Об этом восходящий исполнитель рассказал главному редактору «проектного» журнала Антону Беккужеву на ток-шоу «Бородина против Бузовой».
Не секрет, что Артем Сорока достаточно редко делится в Периметре чем-то личным, в частности, это касается его родителей и бабушки. Правда, вчера, 22 августа, в эфир канала «ТНТ» вышел выпуск шоу «Бородина против Бузовой», в котором звезда «Дома-2» рассказал Антону Беккужеву, что его отец тяжело болен и сейчас готовится к серьезному хирургическому вмешательству.
По словам Сороки, он не был дома примерно 2 месяца, однако когда в последний раз навещал родителей, он до сих пор помнит, как не хотел ничего делать, только сидеть возле своего отца.
Сорока указал на то, что тема отца для него неимоверно тяжелая, ведь родитель очень боится предстоящей операции. И даже тот факт, что медики не говорят о возможных рисках, не успокаивает семью звезды «Дома-2».
Оказалось, что для отца Сороки всегда было важно держать все под контролем и обеспечивать свое семейство, а так как сейчас он не может этого сделать, мужчину это больше всего беспокоит. К слову, не забыл Артем и рассказать о том, что родитель очень любит его творчество.
Не секрет, что Артем Сорока достаточно редко делится в Периметре чем-то личным, в частности, это касается его родителей и бабушки. Правда, вчера, 22 августа, в эфир канала «ТНТ» вышел выпуск шоу «Бородина против Бузовой», в котором звезда «Дома-2» рассказал Антону Беккужеву, что его отец тяжело болен и сейчас готовится к серьезному хирургическому вмешательству.
По словам Сороки, он не был дома примерно 2 месяца, однако когда в последний раз навещал родителей, он до сих пор помнит, как не хотел ничего делать, только сидеть возле своего отца.
«Папа у меня тяжело болеет, у него было несколько операций, сейчас он готовится к следующей. Он не может нормально ходить…» - едва сдерживая слезы, признался Сорока главному редактору журнала «Дом-2».
Сорока указал на то, что тема отца для него неимоверно тяжелая, ведь родитель очень боится предстоящей операции. И даже тот факт, что медики не говорят о возможных рисках, не успокаивает семью звезды «Дома-2».
«Неизвестно, как все пройдет», - отметил Артем.
Оказалось, что для отца Сороки всегда было важно держать все под контролем и обеспечивать свое семейство, а так как сейчас он не может этого сделать, мужчину это больше всего беспокоит. К слову, не забыл Артем и рассказать о том, что родитель очень любит его творчество.