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Отец звезды «Дома-2» Артема Сороки готовится к тяжелой операции

Родитель одного из самых ярких участников реалити-шоу «Дом-2» Артема Сороки готовится к тяжелой операции. Об этом восходящий исполнитель рассказал главному редактору «проектного» журнала Антону Беккужеву на ток-шоу «Бородина против Бузовой».
Отец звезды «Дома-2» Артема Сороки готовится к тяжелой операции

Не секрет, что Артем Сорока достаточно редко делится в Периметре чем-то личным, в частности, это касается его родителей и бабушки. Правда, вчера, 22 августа, в эфир канала «ТНТ» вышел выпуск шоу «Бородина против Бузовой», в котором звезда «Дома-2» рассказал Антону Беккужеву, что его отец тяжело болен и сейчас готовится к серьезному хирургическому вмешательству.

По словам Сороки, он не был дома примерно 2 месяца, однако когда в последний раз навещал родителей, он до сих пор помнит, как не хотел ничего делать, только сидеть возле своего отца.

«Папа у меня тяжело болеет, у него было несколько операций, сейчас он готовится к следующей. Он не может нормально ходить…» - едва сдерживая слезы, признался Сорока главному редактору журнала «Дом-2».


Сорока указал на то, что тема отца для него неимоверно тяжелая, ведь родитель очень боится предстоящей операции. И даже тот факт, что медики не говорят о возможных рисках, не успокаивает семью звезды «Дома-2».

«Неизвестно, как все пройдет», - отметил Артем.

Оказалось, что для отца Сороки всегда было важно держать все под контролем и обеспечивать свое семейство, а так как сейчас он не может этого сделать, мужчину это больше всего беспокоит. К слову, не забыл Артем и рассказать о том, что родитель очень любит его творчество.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:10

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