Отец звезды «Дома-2» Артема Сороки готовится к тяжелой операции

«Папа у меня тяжело болеет, у него было несколько операций, сейчас он готовится к следующей. Он не может нормально ходить…» - едва сдерживая слезы, признался Сорока главному редактору журнала «Дом-2».

«Неизвестно, как все пройдет», - отметил Артем.



