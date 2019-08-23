Исследование показало, что одинокие люди хуже переносят боль





Авторы этого исследования провели анализ чувствительности людей к боли. Участниками эксперимента стали 48 гетеросексуальных пар. При этом, каждого участника тестировали сначала отдельно, а после при пассивном присутствии его партнера, определяя уровень эмпатии с помощью специального опросника.Как оказалось, при наличии рядом партнеров, женщины и мужчины проявляли более высокую устойчивость к болевым ощущениям, в то же время при таких условиях усиливались моральные страдания. Эмпатия партнеров, как утверждают исследователи, была положительно связана со способностью стерпеть физическую боль, однако плохо влияет на способность терпеть боль моральную.Таким образом, утверждают ученые, им удалось экспериментально подтвердить теорию об обезболивающем эффекте социальной поддержки.