«Проснулась в холодном поту»: Тина Канделаки рассказала про свой страшный сон в отпуске

Канделаки опубликовала новое фото в Instagram, позируя возле зелёного куста на фоне голубого неба, подобрав купальник такого же тона. Эстетическую публикацию она решила дополнить страшной историей. Дело в том, что телеведущей приснился сон, как она поедала мороженое. Генеральный продюсер «Матч ТВ» тщательно следит за своим питанием, отказываясь от сахара и молока, часами упражняясь в спортзале, и даже запустила в соцсети собственный марафон «Занимаюсь с Канделаки»., - написала телеведущая. Канделаки призналась, что испытывает уважение к своему фитнес-инструктору и к его проделанной работе, ведь именно он ей показал, что здоровое питание может быть вкусным и сытным.