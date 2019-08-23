«Вечно молодая» 63-летняя австралийка поделилась секретами стройности и красоты
Жительница Австралии Лесли Максвелл, по большому счету, уже бабушка. Однако 63-летняя женщина в свои годы выглядит не более чем на 45 лет. Секретами стройного тела и сохранения красоты в преклонном возрасте она поделилась со всеми желающими.
К слову, назвать эту женщину бабушкой, пенсионеркой и, тем более, пожилой, действительно сложно. По словам Лесли Максвелл, спортом она начала увлекаться поздно, в 48-летнем возрасте. Более того, к этим занятиям женщина пришла лишь потому, что захотела привести свое тело в форму. Как пишет издание argumenti.ru, сейчас пожилая австралийка работает фитнес-тренером и не забывает самостоятельно заниматься в зале со свободными весами не менее пяти раз в неделю.
Кроме всего прочего, женщина почти не пропускает спортивных конкурсов. А всем, кто желает повторить ее путь к красоте и стройности, она советует внимательно следить за своим рационом и употреблять продукты с богатым содержанием полезных веществ. К слову, Максвелл воспитывает трех внуков, а ее сердце на данный момент свободно, поскольку женщина разведена.
К слову, назвать эту женщину бабушкой, пенсионеркой и, тем более, пожилой, действительно сложно. По словам Лесли Максвелл, спортом она начала увлекаться поздно, в 48-летнем возрасте. Более того, к этим занятиям женщина пришла лишь потому, что захотела привести свое тело в форму. Как пишет издание argumenti.ru, сейчас пожилая австралийка работает фитнес-тренером и не забывает самостоятельно заниматься в зале со свободными весами не менее пяти раз в неделю.
Кроме всего прочего, женщина почти не пропускает спортивных конкурсов. А всем, кто желает повторить ее путь к красоте и стройности, она советует внимательно следить за своим рационом и употреблять продукты с богатым содержанием полезных веществ. К слову, Максвелл воспитывает трех внуков, а ее сердце на данный момент свободно, поскольку женщина разведена.
В мире
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:47