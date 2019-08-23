Ученый из Пекина рассказала об общих чертах в российской и китайской культуре
Профессор Чжао Гуйлянь из Китая заявляет, что в российской и китайской культурах на самом деле довольно много общего. К такому выводу ученый пришла во время изучения русского языка и классической русской литературы.
Сама Чжао Гуйлянь учит студентов Университета Пекина русскому языку, а также является специалистом по переводам произведений классической литературы на китайский язык, сообщает «ПолитЭксперт». К примеру, в числе наиболее крупных ее работ называется роман Льва Толстого «Война и мир». Как считает сама профессор, для того, чтобы иметь возможность максимально качественно делать литературные переводы, ей пришлось тщательно изучить культуру русского народа. Именно во время изучения творчества русских классиков она сделала вывод о том, что Россия, с точки зрения культурной составляющей, значительно ближе к Китаю, чем к странам Европы.
Как утверждает ученый, самая главная общая черта в двух культурах – это скромность. «Для русского народа характерна какая-то общая человечность. Китайцы такие же. Более того, россияне очень часто скромничают, что также очень похоже на поведение китайцев», - подчеркивает она.
Сама Чжао Гуйлянь учит студентов Университета Пекина русскому языку, а также является специалистом по переводам произведений классической литературы на китайский язык, сообщает «ПолитЭксперт». К примеру, в числе наиболее крупных ее работ называется роман Льва Толстого «Война и мир». Как считает сама профессор, для того, чтобы иметь возможность максимально качественно делать литературные переводы, ей пришлось тщательно изучить культуру русского народа. Именно во время изучения творчества русских классиков она сделала вывод о том, что Россия, с точки зрения культурной составляющей, значительно ближе к Китаю, чем к странам Европы.
Как утверждает ученый, самая главная общая черта в двух культурах – это скромность. «Для русского народа характерна какая-то общая человечность. Китайцы такие же. Более того, россияне очень часто скромничают, что также очень похоже на поведение китайцев», - подчеркивает она.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:37