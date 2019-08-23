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Руководство Instagram заблокировало мать Тимати за «непристойный контент»

Руководство Instagram временно заблокировало страницу матери Тимати за «непристойный контент». Им оказалось видео, на котором 5-летняя дочь рэпера плавает в бассейне без верха от купальника.
Руководство Instagram заблокировало мать Тимати за «непристойный контент»

Недавно популярный рэпер Тимати, его мать Симона Юнусова, невеста Анастасия Решетова и 5-летняя дочь Алиса отправились на Мальдивы. Это путешествие было предпринято не только с целью устроить семейный отдых, но и чтобы отметить 36-й день рождения создателя лейбла «Black Star» подальше от вездесущих папарацци.

Симона Юнусова, которая посвятила свою страницу в Instagram любимой внучке, с удовольствием делилась с почти тремя миллионами своих подписчиков новыми фото и видео с Алисой до того момента, пока ее внезапно не заблокировало руководство социальной сети. Мать Тимати долгое время не могла понять, в чем же причина подобных ограничений, пока не осознала, что проблема в «пуританах от Инстаграм». Дело в том, что недавно дизайнер детской одежды разместила в своем микроблоге ролик, на котором 5-летняя Алиса играет с ее отцом в бассейне, и на ней надеты плавки, баллон и утяжелители, но нет бюстгальтера.

Именно по причине жалоб пользователей, Instagram удалил эту публикацию, а саму Юнусову временно заблокировал за "непристойный контент". Повод показался матери Тимати достаточно странным, так как она считает, что детям на пляже достаточно и плавок, однако бабушка Алисы пообещала впредь надевать на внучку полный комплект купальника «дабы не травмировать психику окружающих».

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 17:21

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