Медики: Домашние питомцы положительно влияют на здоровье сердца хозяев





Для проведения исследования было отобрано больше 1700 кандидатов, не имеющих проблем с сердечно-сосудистой системой. Во внимание взяли 7 моделей поведения и факторов, влияющих на здоровье. Как указала Американская кардиологическая ассоциация, оценка проводилась по индексу массы тела, диеты, физической активности, статуса курения, кровяного давления, глюкозы в крови и общий холестерин. Специалисты сравнили состояние здоровья людей как с домашними животными, так и без них.По результатам исследования было выяснено, что люди с любыми питомцами чаще рассказывали о значительной физической активности, лучшем питании, а их сахар в крови был на нормальном уровне. Помимо этого, такие показатели были обнаружены у людей разного возраста, уровня образования и пола. Важнейший вывод проделанной работы заключался в том, что у хозяев животных наблюдались высокие показатели здоровья сердца.Эксперт Андреа Мауджери, также занимавшийся исследованием, обратил внимание на полученные результаты работы. По словам специалиста, покупка домашнего животного или спасение его от смерти может стать отличной стратегией для улучшения состояния сердца и сосудов в будущем.