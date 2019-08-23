АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: птицы с большим мозгом легче адаптируются в новых условиях окружающей…
EUR 72.83 USD 65.62
Курс валют на 23.08.2019

Медики: Домашние питомцы положительно влияют на здоровье сердца хозяев

Медики одного из крупнейших частных медицинских исследовательских центров мира Мэйо совместно с коллегами других клиник установили, что у людей, у которых есть собаки, улучшается здоровье сердца. Еще одним из положительных влияний домашних питомцев на хозяев - понижение уровня сахара в крови.

Для проведения исследования было отобрано больше 1700 кандидатов, не имеющих проблем с сердечно-сосудистой системой. Во внимание взяли 7 моделей поведения и факторов, влияющих на здоровье. Как указала Американская кардиологическая ассоциация, оценка проводилась по индексу массы тела, диеты, физической активности, статуса курения, кровяного давления, глюкозы в крови и общий холестерин. Специалисты сравнили состояние здоровья людей как с домашними животными, так и без них.

По результатам исследования было выяснено, что люди с любыми питомцами чаще рассказывали о значительной физической активности, лучшем питании, а их сахар в крови был на нормальном уровне. Помимо этого, такие показатели были обнаружены у людей разного возраста, уровня образования и пола. Важнейший вывод проделанной работы заключался в том, что у хозяев животных наблюдались высокие показатели здоровья сердца.

Эксперт Андреа Мауджери, также занимавшийся исследованием, обратил внимание на полученные результаты работы. По словам специалиста, покупка домашнего животного или спасение его от смерти может стать отличной стратегией для улучшения состояния сердца и сосудов в будущем.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 16:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
СМИ: Ким Кардашьян хочет уменьшить свои огромные…
Медведев назвал допустимым переход на 4-дневную рабочую…
Семилетняя дочь звезды «Дома-2» Вики Бони растрогала маму, сняв для нее нежное…
"Мама и папа": Эмили Ратаковски спровоцировала слухи о своей…
В Британии на берег выбросило загадочный череп без…
Егор Крид и Алеся Кафельникова вместе отдыхают в…
Кибермошенники нацелились на пользователей продукции…
Звезда «Дома-2» Антонина Тодерика дала первенцу необычное имя –…
Максим Лагашкин принес на премьеру сериала «Жуки» картонную копию…
Троян AgentTesla начал атаковать компьютеры российских…
Суд отказался разводить Лену Катину с отцом ее…
В Гурьевском районе мужчина погиб под кузовом собственного…
Новая участница «Дома-2» Валя Попович призналась, что боится лишаться…
Audi, BMW и Daimler объединят усилия для работы над беспилотными…
Вдова Караченцова готовит памятные мероприятия к годовщине смерти…
Ученые: птицы с большим мозгом легче адаптируются в новых условиях окружающей…
Бывший муж Натальи Водяновой Джастин Портман показал первое фото старших детей с новорожденным…
Произодитель НТС выпустил телефон Wildfire X с опцией охраны…
Светлана Разина простила мужа и больше не хочет…
Учёных привела в тупик расшифровка послания одержимой дьяволом…
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов признался, что сначала хотел просто «попользоваться» Настей…
Медики рассказали, кому нельзя есть…
Приянка Чопра примет участие в кинокартине Роберта…
Lexus стала лидером рейтинга удовлетворенности…
Регина Тодоренко откровенно рассказала о своей первой брачной ночи с…
Специалисты: Невосприимчивость бактерий к антибиотикам присутствовала до возникновения…
Алла Пугачева с трудом попала на концерт Алены…
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова объяснила, что останавливает ее от новой…
В предстоящей игре Control Сэма Лэйка будет звучать музыка Poets of the…
Стало известно о тайном завещании Майкла…
Первые изображения смартфона OnePlus 7T раскрыли необычный…
«Для меня это навсегда»: Константин Богомолов высказался о своих чувствах к Ксении…
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певцов…
6 изменений во вкусе являются признаками проблем со…
Майли Сайрус ответила на слухи о своих изменах Лиаму…
Ученые: потеря веса не зависит от приема…
Актриса Евгения Лоза вышла замуж за Антона…
Названы задачи робота «Федора» на борту…
Жена нового бойфренда Алены Савкиной пожелала им…
Турецкие рыбаки выловили 5-метровую акулу весом в…
Просмотреть все новости