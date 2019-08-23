Семилетняя дочь звезды «Дома-2» Вики Бони растрогала маму, сняв для нее нежное видео

«Какая-то я стала размазня сентиментальная», - подчеркнула Вика в Instagram.

Не секрет, что 2 года назад Вика Боня официально разорвала отношения с наследником ирландского миллиардера Алексом Смерфитом. С того времени ни одни отношения звезды «Дома-2» не увенчались бракосочетанием.Сейчас Боня по-прежнему в одиночку воспитывает 7-летнюю наследницу, которая в последнее время довольно часто путешествует со звездной мамочкой в различные страны. Судя по всему, именно поэтому Анджелина Летиция уже научилась разбираться в некоторых брендовых вещах. А недавно девочка даже увлеклась конным спортом, несмотря на то, что ее родительница с детства боится лошадей.Не так давно Боне пришлось в одиночку улететь в другую страну по делам, однако на днях она вернулась домой и провела свободное время с дочерью. Похоже, что Анджелина очень скучала по маме, поэтому сняла для нее трогательную видеозапись.К слову, этот ролик Боня тут же разместила в личном микроблоге. А под ним написала, что дочь записала видео для того, чтобы она не грустила и всегда улыбалась, однако ей почему-то хочется плакать.Нужно сказать, что многие отреагировали на видеозапись дочери Бони. В том числе и некоторые звездные приятельницы Вики. Так, к примеру, Айза Анохина назвала ролик очень милым.