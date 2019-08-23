АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: птицы с большим мозгом легче адаптируются в новых условиях окружающей…
EUR 72.83 USD 65.62
Курс валют на 23.08.2019

Медведев назвал допустимым переход на 4-дневную рабочую неделю

Переход на 4-дневную рабочую неделю в обозримой перспективе действительно допустим, однако этот процесс должен сопровождаться увеличением производительности труда с сохранением уровня заработной платы. Таким мнением поделился глава российского правительства Дмитрий Медведев.
Медведев назвал допустимым переход на 4-дневную рабочую неделю

Как заявил премьер во время встречи с главой РСПП Шохиным, российским властям тоже пора задуматься о внесении ряда изменений в действующее трудовое законодательство. Работать в этом направлении, считает Дмитрий Медведев, следует с прицелом на будущее, принимая во внимание разнообразные формы регулирования труда, в том числе удаленную работу, гибкий график. Не исключил глава Кабмина и переход на 4-дневную рабочую неделю.

Высказав такие мысли, Медведев подчеркнул, что осуществления такого перехода «сию секунду» ожидать не стоит. По его словам, в этом случае придется принимать во внимание большое количество нюансов, связанных с интересами не только работников, но и их работодателей.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:28

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
СМИ: Ким Кардашьян хочет уменьшить свои огромные…
Медведев назвал допустимым переход на 4-дневную рабочую…
Семилетняя дочь звезды «Дома-2» Вики Бони растрогала маму, сняв для нее нежное…
"Мама и папа": Эмили Ратаковски спровоцировала слухи о своей…
В Британии на берег выбросило загадочный череп без…
Егор Крид и Алеся Кафельникова вместе отдыхают в…
Кибермошенники нацелились на пользователей продукции…
Звезда «Дома-2» Антонина Тодерика дала первенцу необычное имя –…
Максим Лагашкин принес на премьеру сериала «Жуки» картонную копию…
Троян AgentTesla начал атаковать компьютеры российских…
Суд отказался разводить Лену Катину с отцом ее…
В Гурьевском районе мужчина погиб под кузовом собственного…
Новая участница «Дома-2» Валя Попович призналась, что боится лишаться…
Audi, BMW и Daimler объединят усилия для работы над беспилотными…
Вдова Караченцова готовит памятные мероприятия к годовщине смерти…
Ученые: птицы с большим мозгом легче адаптируются в новых условиях окружающей…
Бывший муж Натальи Водяновой Джастин Портман показал первое фото старших детей с новорожденным…
Произодитель НТС выпустил телефон Wildfire X с опцией охраны…
Светлана Разина простила мужа и больше не хочет…
Учёных привела в тупик расшифровка послания одержимой дьяволом…
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов признался, что сначала хотел просто «попользоваться» Настей…
Медики рассказали, кому нельзя есть…
Приянка Чопра примет участие в кинокартине Роберта…
Lexus стала лидером рейтинга удовлетворенности…
Регина Тодоренко откровенно рассказала о своей первой брачной ночи с…
Специалисты: Невосприимчивость бактерий к антибиотикам присутствовала до возникновения…
Алла Пугачева с трудом попала на концерт Алены…
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова объяснила, что останавливает ее от новой…
В предстоящей игре Control Сэма Лэйка будет звучать музыка Poets of the…
Стало известно о тайном завещании Майкла…
Первые изображения смартфона OnePlus 7T раскрыли необычный…
«Для меня это навсегда»: Константин Богомолов высказался о своих чувствах к Ксении…
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певцов…
6 изменений во вкусе являются признаками проблем со…
Майли Сайрус ответила на слухи о своих изменах Лиаму…
Ученые: потеря веса не зависит от приема…
Актриса Евгения Лоза вышла замуж за Антона…
Названы задачи робота «Федора» на борту…
Жена нового бойфренда Алены Савкиной пожелала им…
Турецкие рыбаки выловили 5-метровую акулу весом в…
Просмотреть все новости