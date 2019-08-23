Медведев назвал допустимым переход на 4-дневную рабочую неделю





Как заявил премьер во время встречи с главой РСПП Шохиным, российским властям тоже пора задуматься о внесении ряда изменений в действующее трудовое законодательство. Работать в этом направлении, считает Дмитрий Медведев, следует с прицелом на будущее, принимая во внимание разнообразные формы регулирования труда, в том числе удаленную работу, гибкий график. Не исключил глава Кабмина и переход на 4-дневную рабочую неделю.Высказав такие мысли, Медведев подчеркнул, что осуществления такого перехода «сию секунду» ожидать не стоит. По его словам, в этом случае придется принимать во внимание большое количество нюансов, связанных с интересами не только работников, но и их работодателей.