Медведев назвал допустимым переход на 4-дневную рабочую неделю
Переход на 4-дневную рабочую неделю в обозримой перспективе действительно допустим, однако этот процесс должен сопровождаться увеличением производительности труда с сохранением уровня заработной платы. Таким мнением поделился глава российского правительства Дмитрий Медведев.
Как заявил премьер во время встречи с главой РСПП Шохиным, российским властям тоже пора задуматься о внесении ряда изменений в действующее трудовое законодательство. Работать в этом направлении, считает Дмитрий Медведев, следует с прицелом на будущее, принимая во внимание разнообразные формы регулирования труда, в том числе удаленную работу, гибкий график. Не исключил глава Кабмина и переход на 4-дневную рабочую неделю.
Высказав такие мысли, Медведев подчеркнул, что осуществления такого перехода «сию секунду» ожидать не стоит. По его словам, в этом случае придется принимать во внимание большое количество нюансов, связанных с интересами не только работников, но и их работодателей.
Как заявил премьер во время встречи с главой РСПП Шохиным, российским властям тоже пора задуматься о внесении ряда изменений в действующее трудовое законодательство. Работать в этом направлении, считает Дмитрий Медведев, следует с прицелом на будущее, принимая во внимание разнообразные формы регулирования труда, в том числе удаленную работу, гибкий график. Не исключил глава Кабмина и переход на 4-дневную рабочую неделю.
Высказав такие мысли, Медведев подчеркнул, что осуществления такого перехода «сию секунду» ожидать не стоит. По его словам, в этом случае придется принимать во внимание большое количество нюансов, связанных с интересами не только работников, но и их работодателей.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:28