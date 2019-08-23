АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование показало, что одинокие люди хуже переносят…
EUR 72.83 USD 65.62
Курс валют на 23.08.2019

Бари Алибасов пожаловался на сложности с глотанием пищи после отравления

Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов после истории с серьезным отравлением средством для очистки труб, постепенно возвращается к своему привычному рациону. Однако, сложности с питанием у основателя группы «На-На» есть до сих пор. К примеру, поев чебуреков в обед, знаменитость пожаловался на не очень хорошее самочувствие.
Бари Алибасов пожаловался на сложности с глотанием пищи после отравления

На своей страничке в социальной сети Instagram Бари Алибасов опубликовал фото своей трапезы. На этой фотографии продюсер позирует за столом, тарелки на котором уже опустели, зато на некоторых из них еще остались чебуреки. Ничего удивительного в этом фото поклонники Алибасова не увидели, тем более, что он и сам ранее признавался в том, что испытывает слабость к выпечке. Впрочем, как признался сам музыкант, с этой едой у него все же возникли проблемы.

«Еду еле глотаю, КРОТ до сих пор дает о себе знать», - пишет Бари Каримович под этим фото.

К слову, в комментариях к публикации многие подписчики выразили свое удивление тем фактом, что после реанимации и сильнейшего отравления Алибасов уже позволяет себе такую сложную пищу. А особо обеспокоенные фанаты посоветовали ему временно отказаться от жирной и жареной пищи, пока организм окончательно не восстановится после жуткого инцидента с отравлением.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Aurus Senat из проекта «Кортеж» появился в продаже в качестве масштабной…
В знаменитом телесериале "Друзья" морской биолог нашел ошибку…
Новые Apple Watch получат поддержку…
Сюзанна рассказала о своей беременности на шоу "Пятница с…
«Вечно молодая» 63-летняя австралийка поделилась секретами стройности и…
Максим Галкин показал видео семейного завтрака с дочерью…
Ученый из Пекина рассказала об общих чертах в российской и китайской…
«Проснулась в холодном поту»: Тина Канделаки рассказала про свой страшный сон в…
На фасадах зданий Москвы зажглась огромная трехмерная проекция Государственного…
Руководство Instagram заблокировало мать Тимати за «непристойный…
В Берлине велосипедист застрелил…
Отец звезды «Дома-2» Артема Сороки готовится к тяжелой…
Исследование показало, что одинокие люди хуже переносят…
Бари Алибасов пожаловался на сложности с глотанием пищи после…
Медики: Домашние питомцы положительно влияют на здоровье сердца…
СМИ: Ким Кардашьян хочет уменьшить свои огромные…
Медведев назвал допустимым переход на 4-дневную рабочую…
Семилетняя дочь звезды «Дома-2» Вики Бони растрогала маму, сняв для нее нежное…
"Мама и папа": Эмили Ратаковски спровоцировала слухи о своей…
В Британии на берег выбросило загадочный череп без…
Егор Крид и Алеся Кафельникова вместе отдыхают в…
Кибермошенники нацелились на пользователей продукции…
Звезда «Дома-2» Антонина Тодерика дала первенцу необычное имя –…
Максим Лагашкин принес на премьеру сериала «Жуки» картонную копию…
Троян AgentTesla начал атаковать компьютеры российских…
Суд отказался разводить Лену Катину с отцом ее…
В Гурьевском районе мужчина погиб под кузовом собственного…
Новая участница «Дома-2» Валя Попович призналась, что боится лишаться…
Audi, BMW и Daimler объединят усилия для работы над беспилотными…
Вдова Караченцова готовит памятные мероприятия к годовщине смерти…
Ученые: птицы с большим мозгом легче адаптируются в новых условиях окружающей…
Бывший муж Натальи Водяновой Джастин Портман показал первое фото старших детей с новорожденным…
Произодитель НТС выпустил телефон Wildfire X с опцией охраны…
Светлана Разина простила мужа и больше не хочет…
Учёных привела в тупик расшифровка послания одержимой дьяволом…
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов признался, что сначала хотел просто «попользоваться» Настей…
Медики рассказали, кому нельзя есть…
Приянка Чопра примет участие в кинокартине Роберта…
Lexus стала лидером рейтинга удовлетворенности…
Регина Тодоренко откровенно рассказала о своей первой брачной ночи с…
Просмотреть все новости