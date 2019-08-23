Бари Алибасов пожаловался на сложности с глотанием пищи после отравления
Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов после истории с серьезным отравлением средством для очистки труб, постепенно возвращается к своему привычному рациону. Однако, сложности с питанием у основателя группы «На-На» есть до сих пор. К примеру, поев чебуреков в обед, знаменитость пожаловался на не очень хорошее самочувствие.
На своей страничке в социальной сети Instagram Бари Алибасов опубликовал фото своей трапезы. На этой фотографии продюсер позирует за столом, тарелки на котором уже опустели, зато на некоторых из них еще остались чебуреки. Ничего удивительного в этом фото поклонники Алибасова не увидели, тем более, что он и сам ранее признавался в том, что испытывает слабость к выпечке. Впрочем, как признался сам музыкант, с этой едой у него все же возникли проблемы.
«Еду еле глотаю, КРОТ до сих пор дает о себе знать», - пишет Бари Каримович под этим фото.
К слову, в комментариях к публикации многие подписчики выразили свое удивление тем фактом, что после реанимации и сильнейшего отравления Алибасов уже позволяет себе такую сложную пищу. А особо обеспокоенные фанаты посоветовали ему временно отказаться от жирной и жареной пищи, пока организм окончательно не восстановится после жуткого инцидента с отравлением.
На своей страничке в социальной сети Instagram Бари Алибасов опубликовал фото своей трапезы. На этой фотографии продюсер позирует за столом, тарелки на котором уже опустели, зато на некоторых из них еще остались чебуреки. Ничего удивительного в этом фото поклонники Алибасова не увидели, тем более, что он и сам ранее признавался в том, что испытывает слабость к выпечке. Впрочем, как признался сам музыкант, с этой едой у него все же возникли проблемы.
«Еду еле глотаю, КРОТ до сих пор дает о себе знать», - пишет Бари Каримович под этим фото.
К слову, в комментариях к публикации многие подписчики выразили свое удивление тем фактом, что после реанимации и сильнейшего отравления Алибасов уже позволяет себе такую сложную пищу. А особо обеспокоенные фанаты посоветовали ему временно отказаться от жирной и жареной пищи, пока организм окончательно не восстановится после жуткого инцидента с отравлением.