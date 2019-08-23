В Британии на берег выбросило загадочный череп без глазниц
Жительница одного из восточных регионов Англии, выгуливая собаку на местном пляже, случайно наткнулась на выброшенные из воды останки загадочного существа. Сообщается, что череп неведомого создания отличается странной формой челюсти и отсутствием глазниц.
На черепе не осталось признаков мягких тканей. Сам же он выглядит довольно странно, поэтому экспертам удалось идентифицировать владельца останков не сразу. Кроме того, у черепа отсутствовала верхняя часть, а нижнюю сочли непропорционально длинной и крупной.
Позднее, когда снимки этой находки попали в Интернет, появились предположения, что речь идет о каком-то хищнике, поскольку в челюсти сохранились клыки. Ветеринары даже начали говорить о том, что этот череп мог принадлежать собаке: бульдогу или мопсу.
Установить точное происхождение останков удалось лишь благодаря специалистам из Музеев Гранта и Естественной истории, которые определили в них тюленя. Столь странный вид музейные работники связали с отсутствием передней части черепной коробки, которая удерживает ряд верхних зубов.
На черепе не осталось признаков мягких тканей. Сам же он выглядит довольно странно, поэтому экспертам удалось идентифицировать владельца останков не сразу. Кроме того, у черепа отсутствовала верхняя часть, а нижнюю сочли непропорционально длинной и крупной.
Позднее, когда снимки этой находки попали в Интернет, появились предположения, что речь идет о каком-то хищнике, поскольку в челюсти сохранились клыки. Ветеринары даже начали говорить о том, что этот череп мог принадлежать собаке: бульдогу или мопсу.
Установить точное происхождение останков удалось лишь благодаря специалистам из Музеев Гранта и Естественной истории, которые определили в них тюленя. Столь странный вид музейные работники связали с отсутствием передней части черепной коробки, которая удерживает ряд верхних зубов.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:02