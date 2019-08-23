АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: птицы с большим мозгом легче адаптируются в новых условиях окружающей…
EUR 72.83 USD 65.62
Курс валют на 23.08.2019

В Британии на берег выбросило загадочный череп без глазниц

Жительница одного из восточных регионов Англии, выгуливая собаку на местном пляже, случайно наткнулась на выброшенные из воды останки загадочного существа. Сообщается, что череп неведомого создания отличается странной формой челюсти и отсутствием глазниц.

На черепе не осталось признаков мягких тканей. Сам же он выглядит довольно странно, поэтому экспертам удалось идентифицировать владельца останков не сразу. Кроме того, у черепа отсутствовала верхняя часть, а нижнюю сочли непропорционально длинной и крупной.

Позднее, когда снимки этой находки попали в Интернет, появились предположения, что речь идет о каком-то хищнике, поскольку в челюсти сохранились клыки. Ветеринары даже начали говорить о том, что этот череп мог принадлежать собаке: бульдогу или мопсу.

Установить точное происхождение останков удалось лишь благодаря специалистам из Музеев Гранта и Естественной истории, которые определили в них тюленя. Столь странный вид музейные работники связали с отсутствием передней части черепной коробки, которая удерживает ряд верхних зубов.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
СМИ: Ким Кардашьян хочет уменьшить свои огромные…
Медведев назвал допустимым переход на 4-дневную рабочую…
Семилетняя дочь звезды «Дома-2» Вики Бони растрогала маму, сняв для нее нежное…
"Мама и папа": Эмили Ратаковски спровоцировала слухи о своей…
В Британии на берег выбросило загадочный череп без…
Егор Крид и Алеся Кафельникова вместе отдыхают в…
Кибермошенники нацелились на пользователей продукции…
Звезда «Дома-2» Антонина Тодерика дала первенцу необычное имя –…
Максим Лагашкин принес на премьеру сериала «Жуки» картонную копию…
Троян AgentTesla начал атаковать компьютеры российских…
Суд отказался разводить Лену Катину с отцом ее…
В Гурьевском районе мужчина погиб под кузовом собственного…
Новая участница «Дома-2» Валя Попович призналась, что боится лишаться…
Audi, BMW и Daimler объединят усилия для работы над беспилотными…
Вдова Караченцова готовит памятные мероприятия к годовщине смерти…
Ученые: птицы с большим мозгом легче адаптируются в новых условиях окружающей…
Бывший муж Натальи Водяновой Джастин Портман показал первое фото старших детей с новорожденным…
Произодитель НТС выпустил телефон Wildfire X с опцией охраны…
Светлана Разина простила мужа и больше не хочет…
Учёных привела в тупик расшифровка послания одержимой дьяволом…
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов признался, что сначала хотел просто «попользоваться» Настей…
Медики рассказали, кому нельзя есть…
Приянка Чопра примет участие в кинокартине Роберта…
Lexus стала лидером рейтинга удовлетворенности…
Регина Тодоренко откровенно рассказала о своей первой брачной ночи с…
Специалисты: Невосприимчивость бактерий к антибиотикам присутствовала до возникновения…
Алла Пугачева с трудом попала на концерт Алены…
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова объяснила, что останавливает ее от новой…
В предстоящей игре Control Сэма Лэйка будет звучать музыка Poets of the…
Стало известно о тайном завещании Майкла…
Первые изображения смартфона OnePlus 7T раскрыли необычный…
«Для меня это навсегда»: Константин Богомолов высказался о своих чувствах к Ксении…
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певцов…
6 изменений во вкусе являются признаками проблем со…
Майли Сайрус ответила на слухи о своих изменах Лиаму…
Ученые: потеря веса не зависит от приема…
Актриса Евгения Лоза вышла замуж за Антона…
Названы задачи робота «Федора» на борту…
Жена нового бойфренда Алены Савкиной пожелала им…
Турецкие рыбаки выловили 5-метровую акулу весом в…
Просмотреть все новости