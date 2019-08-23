Кибермошенники нацелились на пользователей продукции Apple





Эксперты в области защиты от киберпреступности и компьютерных угроз ESET заявили, что вирусная кампания носит подобный выборочный характер, так как доверие пользователей к мошенникам в таких случаях больше.Восстановив доступ аккаунту и получив письмо с требованием подтверждения личных данных, юзеры даже не подозревали, что имейл был не от системы безопасности компании. Поэтому владельцы Apple-девайсов вводили пароль и логин от личного кабинета, личную информацию и даже банковские реквизиты, включающие номера карт. Когда же в конце формы пользователь нажимал «подтвердить данные», кибермошенники перенаправляли его на фишинговый сайт, имитирующий официальную страницу бренда.