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Звезда «Дома-2» Антонина Тодерика дала первенцу необычное имя – Леон

Бывшая участница телешоу «Дом-2» Антонина Тодерика рассекретила имя новорожденного наследника. Выяснилось, что 32-летняя телезнаменитость вместе с любимым супругом Василием решили дать первенцу довольно необычное имя – Леон.

Не секрет, что Антонина Тодерика не так давно впервые познала радость материнства. Звезда «Дома-2» родила мальчика и намеревалась вернуться домой через 3 дня после появления сына на свет, однако медики решили оставить новоиспеченную мамочку с новорожденным еще на несколько дней в роддоме, чтобы понаблюдать за ними.

И вот на днях Тодерика вместе с сыном наконец-то оказались дома. Антонина не стала долго держать в секрете имя наследника и считанные часы назад рассекретила его в личном микроблоге. Звезда «Дома-2» опубликовала в Instagram свежую фотографию с выписки из роддома, на которой она запечатлена с новорожденным мальчиком на руках.

Под снимком Тодерика оставила длинный пост, в котором познакомила подписчиков с наследником. Оказалось, что Антонина и Василий решили чтить корни своих родственников, поэтому назвали первенца Леон. В переводе с греческого – Лев. Дело в том, что у главы семейства прадед был греком.

«Знакомьтесь, Леон. Тодерика Леон Васильевич», - написала экс-участница «Дома-2».

Более того, Тодерика призналась подписчикам, что даже во время родов не знала, как назовет наследника. Выяснилось, что счастливые родители даже раздумывали над именем Марк, однако когда они впервые увидели сына, сразу же поняли, что это имя не подходит их малышу.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:34

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