СМИ: Ким Кардашьян хочет уменьшить свои огромные ягодицы





Принято считать, что настоящей всемирной знаменитостью Ким Кардашьян стала именно благодаря своим огромным ягодицам. Девушка даже придумала для этого фирменную стойку, регулярно позируя перед объективами, повернувшись к ним именно этой «выдающейся» частью тела. Сама же Кардашьян продолжает настаивать на том, что такой размер ягодиц достался ей от природы, она никогда не ложилась под нож пластических хирургов и не ставила себе импланты.Бытует мнение, что на увеличении ягодиц в свое время настоял супруг телезвезды, рэпер Канье Уэст, который испытывает слабость перед женщинами с пышными формами. Как бы там ни было, но с недавних пор в СМИ обсуждают новое будущее самой известной части тела Ким Кардашьян. По некоторым данным, девушка собирается начать постепенно уменьшать объем ягодиц. Причем изменения должны быть медленными и малозаметными, чтобы никто снова не заподозрил ее в пластике.