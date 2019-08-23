"Мама и папа": Эмили Ратаковски спровоцировала слухи о своей беременности

Зимой прошлого года Эмили Ратаковски тайно обручилась со своим избранником Беар-МакКлардом. Относительно недавно на странице в соцсети Instagram знаменитость показала фанатам фото с мужем, которое сопроводила подписью: "Мама и папа". Этот пост послужил источником слухов о том, что звезда находится в положении.Большое количество поклонников Эмили Ратаковски стали оставлять различные комментарии под фото. Одни подписчики спрашивали, не шутит ли она, другие уже стали поздравлять знаменитость. За сутки публикация собрала 724 тысячи лайков и почти 1,5 тысячи комментариев. Сама модель догадки фолловеров пока не прокомментировала.