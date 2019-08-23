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Егор Крид и Алеся Кафельникова вместе отдыхают в Барселоне

Известный российский певец Егор Крид, судя по всему, нашел себе новую пассию. Как стало известно из его же публикаций в социальной сети Instagram, в эти дни музыкант отдыхает в Барселоне в компании модели Алеси Кафельниковой, которая приходится дочерью знаменитому теннисисту Евгению Кафельникову.
Егор Крид и Алеся Кафельникова вместе отдыхают в Барселоне

О том, в чьей компании Егор Крид проводит время а Барселоне, стало известно с первых же дней его прибытия в Каталонию. Певец опубликовал в Stories на своей страничке небольшой видеоролик, на котором 20-летняя Алеся Кафельникова соблазнительно танцует перед объективом камеры в белом платье.

Поклонники довольно быстро сопоставили это видео с тем фактом, что модель с некоторых пор снова оказалась свободной от романтических отношений, а потому пришли к выводу, что Егор Крид и Алеся Кафельникова могли завести отношения. В подтверждение этой версии, считают фанаты, свидетельствует и тот факт, что девушка всегда выбирала себе в бойфренды именно музыкантов.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:53

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