Егор Крид и Алеся Кафельникова вместе отдыхают в Барселоне

О том, в чьей компании Егор Крид проводит время а Барселоне, стало известно с первых же дней его прибытия в Каталонию. Певец опубликовал в Stories на своей страничке небольшой видеоролик, на котором 20-летняя Алеся Кафельникова соблазнительно танцует перед объективом камеры в белом платье.Поклонники довольно быстро сопоставили это видео с тем фактом, что модель с некоторых пор снова оказалась свободной от романтических отношений, а потому пришли к выводу, что Егор Крид и Алеся Кафельникова могли завести отношения. В подтверждение этой версии, считают фанаты, свидетельствует и тот факт, что девушка всегда выбирала себе в бойфренды именно музыкантов.