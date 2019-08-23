Суд отказался разводить Лену Катину с отцом ее ребенка





Примечательно, что сама Лена Катина добивалась, чтобы процесс проходил за закрытыми дверьми, но журналистам все же удалось проникнуть в здание суда. Речь идет о бракоразводном процессе между экс-солисткой «Тату» Леной Катиной и ее супругом Сашо Кузмановичем. Как утверждают представители певицы, стороны не выдвигали взаимных претензий в рамках этого процесса, передает «СтарХит».Как рассказывают в окружении звезды, решение о разводе пара приняла не за один день. Сначала якобы все было хорошо, но позднее их отношения друг к другу охладели по самым разным причинам. Вернуть любовь они тоже пытались, но все эти попытки оказались тщетными. Как бы там ни было, но суд пока не стал разводить Катину и Кузмановича, отложив заседание в рамках этого дела до сентября. До этого времени супругам предстоит определиться с местом жительства ребенка после развода.