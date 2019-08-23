Audi, BMW и Daimler объединят усилия для работы над беспилотными технологиями





По всей видимости, соперничество на рынке автомобилей набирает новые обороты. Для решения некоторых задач объединяются даже одни из самых ярых противников. Не так давно представители компании BMW сообщили о старте работ над беспилотными технологиями совместно с основным оппонентом Daimler. После этого к ним примкнет Audi (Volkswagen).Публично эту новость будет представлено в ходе Франкфуртского автосалона. Производитель Audi начнет сотрудничество к концу 2019 года. На сегодняшний день представители этой марки заявили о новинке Audi A8, которая в своей комплектации уже имеет автопилот третьего уровня. Однако затруднительное финансовое положение вынуждает сотрудничать с остальными конкурирующими брендами.Холдинговая компания Audi – Volkswagen сообщила об объединении усилий с крупным производителем автомобилей марки Ford для вывода на авторынок большего количества автономных технологий.