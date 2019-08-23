Ученые: птицы с большим мозгом легче адаптируются в новых условиях окружающей среды





Ученые провели масштабное исследование, в ходе которого сравнили свыше 2 тысяч видов птиц. По его итогам было установлено, что в часто изменяющихся условиях птицы, как правило, обладают либо крупным, либо маленьким мозгом в соотношении с величиной своего тела. Те из них, кому посчастливилось обитать в более дружелюбной среде, обзавестись большой силой или другими природными преимуществами, чаще всего имеют крохотный мозг, поскольку не нуждаются в умственных преимуществах. Другие же, напротив, вынуждены полагаться исключительно на собственный мозг, в который заложены механизмы, позволяющие быстрее адаптироваться в изменяющихся условиях.Отмечается, что птицы с меньшим мозгом могут использовать природные способности, которые недоступны их сородичам с крупным мозгом. В таком случае крылатые создания полагаются не на возможности серого вещества, а выживают за счет крупных тел, легкодоступной пищи, массового воспроизведения потомства. Одним из важных открытий, сделанных в рамках этого исследования, как считают ученые, стало то, что им не удалось выявить птиц со средним размером мозга. Иными словами, серого вещества у подопытных либо много, либо совсем мало.