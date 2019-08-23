АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: птицы с большим мозгом легче адаптируются в новых условиях окружающей…
EUR 72.83 USD 65.62
Курс валют на 23.08.2019

Ученые: птицы с большим мозгом легче адаптируются в новых условиях окружающей среды

Наличие большого мозга помогает птицам оперативно и довольно гибко реагировать на угрозы в виде частых внезапных изменений окружающей среды. Однако есть такие птицы, утверждают биологи Вашингтонского университета, которые просто не нуждаются в большом мозге.
Ученые: птицы с большим мозгом легче адаптируются в новых условиях окружающей среды

Ученые провели масштабное исследование, в ходе которого сравнили свыше 2 тысяч видов птиц. По его итогам было установлено, что в часто изменяющихся условиях птицы, как правило, обладают либо крупным, либо маленьким мозгом в соотношении с величиной своего тела. Те из них, кому посчастливилось обитать в более дружелюбной среде, обзавестись большой силой или другими природными преимуществами, чаще всего имеют крохотный мозг, поскольку не нуждаются в умственных преимуществах. Другие же, напротив, вынуждены полагаться исключительно на собственный мозг, в который заложены механизмы, позволяющие быстрее адаптироваться в изменяющихся условиях.

Отмечается, что птицы с меньшим мозгом могут использовать природные способности, которые недоступны их сородичам с крупным мозгом. В таком случае крылатые создания полагаются не на возможности серого вещества, а выживают за счет крупных тел, легкодоступной пищи, массового воспроизведения потомства. Одним из важных открытий, сделанных в рамках этого исследования, как считают ученые, стало то, что им не удалось выявить птиц со средним размером мозга. Иными словами, серого вещества у подопытных либо много, либо совсем мало.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:28

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Троян AgentTesla начал атаковать компьютеры российских…
Суд отказался разводить Лену Катину с отцом ее…
В Гурьевском районе мужчина погиб под кузовом собственного…
Новая участница «Дома-2» Валя Попович призналась, что боится лишаться…
Audi, BMW и Daimler объединят усилия для работы над беспилотными…
Вдова Караченцова готовит памятные мероприятия к годовщине смерти…
Ученые: птицы с большим мозгом легче адаптируются в новых условиях окружающей…
Бывший муж Натальи Водяновой Джастин Портман показал первое фото старших детей с новорожденным…
Произодитель НТС выпустил телефон Wildfire X с опцией охраны…
Светлана Разина простила мужа и больше не хочет…
Учёных привела в тупик расшифровка послания одержимой дьяволом…
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов признался, что сначала хотел просто «попользоваться» Настей…
Медики рассказали, кому нельзя есть…
Приянка Чопра примет участие в кинокартине Роберта…
Lexus стала лидером рейтинга удовлетворенности…
Регина Тодоренко откровенно рассказала о своей первой брачной ночи с…
Специалисты: Невосприимчивость бактерий к антибиотикам присутствовала до возникновения…
Алла Пугачева с трудом попала на концерт Алены…
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова объяснила, что останавливает ее от новой…
В предстоящей игре Control Сэма Лэйка будет звучать музыка Poets of the…
Стало известно о тайном завещании Майкла…
Первые изображения смартфона OnePlus 7T раскрыли необычный…
«Для меня это навсегда»: Константин Богомолов высказался о своих чувствах к Ксении…
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певцов…
6 изменений во вкусе являются признаками проблем со…
Майли Сайрус ответила на слухи о своих изменах Лиаму…
Ученые: потеря веса не зависит от приема…
Актриса Евгения Лоза вышла замуж за Антона…
Названы задачи робота «Федора» на борту…
Жена нового бойфренда Алены Савкиной пожелала им…
Турецкие рыбаки выловили 5-метровую акулу весом в…
"Не время умирать" может стать последней кинокартиной из серии фильмов о Джеймсе…
Porsche полностью рассекретила интерьер нового…
Юлия Ковальчук кардинально изменилась за последние 10…
Назван топ-5 самых негостеприимных по отношению к туристам…
«Русская фильм-группа» требует взыскать с Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана более 200 млн…
Эксперты отмечают улучшение отношения россиян к марке…
Александр Демидов «оседлал» надувного лебедя и призвал фанатов…
Британки нашли капсулу времени с «пугающе точными» предсказаниями своей…
Анна Ардова восхищается «силиконовыми»…
Просмотреть все новости