Максим Лагашкин принес на премьеру сериала «Жуки» картонную копию жены

Актер Максим Лагашкин пришел на премьерный показ нового комедийного сериала телеканала ТНТ «Жуки» не сам, а в компании своей супруги Екатерины Стуловой. Правда, вместо реальной супруги, артисту пришлось захватить с собой ее полноразмерную картонную копию.К слову, компанию актеру на этом мероприятии составил и 20-летний сын Савва, который специально прилетел в Россию, чтобы отпраздновать день рождения в кругу семьи. Как рассказывает сам Максим Лагашкин, его наследник ведет самостоятельную жизнь еще с 15 лет. Савва окончил лондонскую школу и теперь является студентом престижного университета и учится на актерском курсе, собираясь пойти по стопам отца.Так получилось, что приезд Саввы Лагашкина в Москву совпал с датой премьерного показа нового ситкома «Жуки» от телеканала ТНТ, роли в котором исполнили его родители. Правда, мать парня Екатерина Стулова в этот день не смогла посетить мероприятие, так как находилась в Геленджике. Зато отец нашел оригинальный выход из ситуации, принеся на премьеру ростовую картонную копию любимой супруги.