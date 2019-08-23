Lexus стала лидером рейтинга удовлетворенности покупателей





В целом же, как отмечают авторы исследования, показатели удовлетворенности в сравнении с минувшим годом сократились на 3,7%. При этом подчеркивается, что снижение показателя оказалось повсеместным, поскольку степень удовлетворенности сократилась у потребителей 21 бренда из 27 принявших участие в исследовании. Кроме всего прочего, респонденты отметили, что качество автомобилей при их возросшей стоимости за последний год ухудшилось.Зато в лидеры выбилась японская марка Lexus, сумевшая набрать 84 балла из 100 возможных, опередив по индексу удовлетворенности прежнего победителя – немецкую марку Mercedes (83 балла). Замыкают тройку лидеров сразу несколько автомобильных брендов, сумевших набрать по 82 балла: немецкие BMW и Audi, японские Subaru, Infiniti и Honda, шведская Volvo и один из двух представителей США в ТОП-10 Linkoln. На 1 балл меньше набрали Cadillac и Toyota.