Lexus стала лидером рейтинга удовлетворенности покупателей
Специалисты ACSI провели очередное исследование на предмет удовлетворенности покупателей автомобилей тех или иных марок. Лидером рейтинга, как показали результаты этого исследования, является японская марка Lexus.
В целом же, как отмечают авторы исследования, показатели удовлетворенности в сравнении с минувшим годом сократились на 3,7%. При этом подчеркивается, что снижение показателя оказалось повсеместным, поскольку степень удовлетворенности сократилась у потребителей 21 бренда из 27 принявших участие в исследовании. Кроме всего прочего, респонденты отметили, что качество автомобилей при их возросшей стоимости за последний год ухудшилось.
Зато в лидеры выбилась японская марка Lexus, сумевшая набрать 84 балла из 100 возможных, опередив по индексу удовлетворенности прежнего победителя – немецкую марку Mercedes (83 балла). Замыкают тройку лидеров сразу несколько автомобильных брендов, сумевших набрать по 82 балла: немецкие BMW и Audi, японские Subaru, Infiniti и Honda, шведская Volvo и один из двух представителей США в ТОП-10 Linkoln. На 1 балл меньше набрали Cadillac и Toyota.
В целом же, как отмечают авторы исследования, показатели удовлетворенности в сравнении с минувшим годом сократились на 3,7%. При этом подчеркивается, что снижение показателя оказалось повсеместным, поскольку степень удовлетворенности сократилась у потребителей 21 бренда из 27 принявших участие в исследовании. Кроме всего прочего, респонденты отметили, что качество автомобилей при их возросшей стоимости за последний год ухудшилось.
Зато в лидеры выбилась японская марка Lexus, сумевшая набрать 84 балла из 100 возможных, опередив по индексу удовлетворенности прежнего победителя – немецкую марку Mercedes (83 балла). Замыкают тройку лидеров сразу несколько автомобильных брендов, сумевших набрать по 82 балла: немецкие BMW и Audi, японские Subaru, Infiniti и Honda, шведская Volvo и один из двух представителей США в ТОП-10 Linkoln. На 1 балл меньше набрали Cadillac и Toyota.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:17