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Турецкие рыбаки выловили 5-метровую акулу весом в тонну

В проливе Дарданеллы у побережья турецкого порта Чанаккале местные рыбаки выловили огромную 5-метровую акулу весом в тонну. Об этом сообщает турецкое информагентство DHA.

В минувший четверг в прибрежных водах курортного района Айваджик в рыбацкие сети попалась огромных размеров акула. Длина этой особи достигает 5 метров, а вес – свыше тонны, говорится в тексте сообщения.

Выгружать рекордный улов на берег рыбакам пришлось с помощью специального крана. К тому моменту на причале уже собралось немало горожан, которые принялись делать памятные фото с пойманным экземпляром. Многие из очевидцев позднее опубликовали эти снимки в своих социальных сетях.

Стоит напомнить, что турецкие власти запретили вылов отдельных видов акул. В будущем их планируют чипировать и маркировать для ведения более точного учета.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:09

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