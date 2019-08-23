Турецкие рыбаки выловили 5-метровую акулу весом в тонну
В проливе Дарданеллы у побережья турецкого порта Чанаккале местные рыбаки выловили огромную 5-метровую акулу весом в тонну. Об этом сообщает турецкое информагентство DHA.
В минувший четверг в прибрежных водах курортного района Айваджик в рыбацкие сети попалась огромных размеров акула. Длина этой особи достигает 5 метров, а вес – свыше тонны, говорится в тексте сообщения.
Выгружать рекордный улов на берег рыбакам пришлось с помощью специального крана. К тому моменту на причале уже собралось немало горожан, которые принялись делать памятные фото с пойманным экземпляром. Многие из очевидцев позднее опубликовали эти снимки в своих социальных сетях.
Стоит напомнить, что турецкие власти запретили вылов отдельных видов акул. В будущем их планируют чипировать и маркировать для ведения более точного учета.
В минувший четверг в прибрежных водах курортного района Айваджик в рыбацкие сети попалась огромных размеров акула. Длина этой особи достигает 5 метров, а вес – свыше тонны, говорится в тексте сообщения.
Выгружать рекордный улов на берег рыбакам пришлось с помощью специального крана. К тому моменту на причале уже собралось немало горожан, которые принялись делать памятные фото с пойманным экземпляром. Многие из очевидцев позднее опубликовали эти снимки в своих социальных сетях.
Стоит напомнить, что турецкие власти запретили вылов отдельных видов акул. В будущем их планируют чипировать и маркировать для ведения более точного учета.
В мире
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:09