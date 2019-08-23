Porsche полностью рассекретила интерьер нового Taycan
Компания Porsche решила полностью рассекретить интерьер своего главного дебютанта 2019 года – модели Taycan. Вместе с тем появились и первые подробности о новом электрическом спорткаре.
Судя по опубликованным компанией снимкам интерьера нового Porsche Taycan, главной особенностью новинки станет богатое оснащение электроникой. Так, на приборной панели автомобиля установлен огромный 16,8-дюймовый дисплей. Сама панель полностью цифровая с четырьмя различными режимами отображения данных. Дополнительный 10,9-дюймовый дисплей служит для отображения информации мультимедийной системы автомобиля. Предусмотрено и наличие дисплея для пассажира Porsche Taycan, а большинство функций отведено сенсорным поверхностям.
Наконец, на панель управления вынесен еще один 8,4-дюймовый дисплей, который также способен отображать информацию в различных режимах. Именно он предназначен для управления системой кондиционирования, обогрева, подогрева сидений, информирования водителя об оставшемся заряде аккумулятора и запасе хода.
Судя по опубликованным компанией снимкам интерьера нового Porsche Taycan, главной особенностью новинки станет богатое оснащение электроникой. Так, на приборной панели автомобиля установлен огромный 16,8-дюймовый дисплей. Сама панель полностью цифровая с четырьмя различными режимами отображения данных. Дополнительный 10,9-дюймовый дисплей служит для отображения информации мультимедийной системы автомобиля. Предусмотрено и наличие дисплея для пассажира Porsche Taycan, а большинство функций отведено сенсорным поверхностям.
Наконец, на панель управления вынесен еще один 8,4-дюймовый дисплей, который также способен отображать информацию в различных режимах. Именно он предназначен для управления системой кондиционирования, обогрева, подогрева сидений, информирования водителя об оставшемся заряде аккумулятора и запасе хода.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:54