Британки нашли капсулу времени с «пугающе точными» предсказаниями своей судьбы





Еще в 1997 году шесть подруг в память о дружбе решили создать капсулу времени с дорогими для них предметами. После окончания школы девушки утратили связь друг с другом и позабыли о самом существовании капсулы. Спустя более чем два десятка лет одной из них случайно попалась на глаза передача о подобных капсулах, в результате девушка решила найти школьных подруг через социальные сети.Сейчас им всем уже исполнилось 37 лет, но, забыв о возрасте и семейных делах, девушки встретились и раскопали собственную капсулу времени. Принеся эту находку домой, они принялись с интересом изучать сохранившиеся предметы. Среди сладостей, фото, журналов и прочей мелочи были найдены «пугающе точные» пророчества, которые сами они составили друг для друга. Узнав, что большинство из этих предсказаний сбылось в реальной жизни, девушки были шокированы., - признается одна из подружек.