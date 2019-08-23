Британки нашли капсулу времени с «пугающе точными» предсказаниями своей судьбы
Жительницы округа Хельсби (Англия) откопали зарытую ими же 22 года тому назад капсулу времени. Каково же было удивление девушек, когда они узнали, что многие из указанных в этих писаниях пророчеств об их судьбе уже сбылись.
Еще в 1997 году шесть подруг в память о дружбе решили создать капсулу времени с дорогими для них предметами. После окончания школы девушки утратили связь друг с другом и позабыли о самом существовании капсулы. Спустя более чем два десятка лет одной из них случайно попалась на глаза передача о подобных капсулах, в результате девушка решила найти школьных подруг через социальные сети.
Сейчас им всем уже исполнилось 37 лет, но, забыв о возрасте и семейных делах, девушки встретились и раскопали собственную капсулу времени. Принеся эту находку домой, они принялись с интересом изучать сохранившиеся предметы. Среди сладостей, фото, журналов и прочей мелочи были найдены «пугающе точные» пророчества, которые сами они составили друг для друга. Узнав, что большинство из этих предсказаний сбылось в реальной жизни, девушки были шокированы. «Я скоро выхожу замуж и платье, которое нарисовала одна из подруг, очень напоминает мое», - признается одна из подружек.
Еще в 1997 году шесть подруг в память о дружбе решили создать капсулу времени с дорогими для них предметами. После окончания школы девушки утратили связь друг с другом и позабыли о самом существовании капсулы. Спустя более чем два десятка лет одной из них случайно попалась на глаза передача о подобных капсулах, в результате девушка решила найти школьных подруг через социальные сети.
Сейчас им всем уже исполнилось 37 лет, но, забыв о возрасте и семейных делах, девушки встретились и раскопали собственную капсулу времени. Принеся эту находку домой, они принялись с интересом изучать сохранившиеся предметы. Среди сладостей, фото, журналов и прочей мелочи были найдены «пугающе точные» пророчества, которые сами они составили друг для друга. Узнав, что большинство из этих предсказаний сбылось в реальной жизни, девушки были шокированы. «Я скоро выхожу замуж и платье, которое нарисовала одна из подруг, очень напоминает мое», - признается одна из подружек.
В мире
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:05