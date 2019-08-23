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Сразу шесть подлодок получит российский флот в 2020 году

Ряды российского ВМФ в 2020 году пополнят сразу шесть субмарин. Подобное масштабное пополнение произойдет впервые за последние 28 лет. Данные приводятся в сообщении агентства ТАСС, которое ссылается на собственные источники в российском ОПК.
Сразу шесть подлодок получит российский флот в 2020 году

Сообщается, что четыре из шести новых субмарин, предназначенных для поставок в ВМФ России в приближающемся году, являются атомными. Кроме того, как отмечает источник агентства, в 2020 году отраслевое предприятие «Севмаш» собирается передать флоту первый в его истории АПК «Князь Олег», построенный по проекту 955А, в те же сроки ВМФ должен получить и АПЛ «Новосибирск», которая станет первой серийной лодкой проекта 885М.

Предприятие также планирует успеть в следующем году передать в ВМФ головной подводный крейсер проекта 885М «Казань» вместе с атомной подводной лодкой специального назначения проекта 09852 «Белгород».

Источник также уточняет, что еще две подводные лодки проектов 677 и 636.6 с дизель-электрическими силовыми установками будут переданы отечественному флоту «Адмиралтейскими верфями».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:52

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