Сразу шесть подлодок получит российский флот в 2020 году





Сообщается, что четыре из шести новых субмарин, предназначенных для поставок в ВМФ России в приближающемся году, являются атомными. Кроме того, как отмечает источник агентства, в 2020 году отраслевое предприятие «Севмаш» собирается передать флоту первый в его истории АПК «Князь Олег», построенный по проекту 955А, в те же сроки ВМФ должен получить и АПЛ «Новосибирск», которая станет первой серийной лодкой проекта 885М.Предприятие также планирует успеть в следующем году передать в ВМФ головной подводный крейсер проекта 885М «Казань» вместе с атомной подводной лодкой специального назначения проекта 09852 «Белгород».Источник также уточняет, что еще две подводные лодки проектов 677 и 636.6 с дизель-электрическими силовыми установками будут переданы отечественному флоту «Адмиралтейскими верфями».