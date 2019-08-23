В Кузбассе в ДТП с дорожным катком погибли три человека





Как сообщает пресс-центр ГУ МВД в Кузбассе, смертельная авария произошла этим утром. По предварительной версии, мужчина, находившийся за рулем автомашины Toyota, уснул прямо во время движения. В результате мужчина допустил съезд на обочину как раз на том участке трассы, где велись асфальтоукладочные работы, и протаранил стоящий рядом дорожный каток.От тяжелых травм в результате столкновения иномарки с дорожной спецтехникой водитель и два пассажира аварийного транспорта погибли на месте. Еще одна пассажирка машины, 13-летняя школьница, была экстренно госпитализирована в ближайшее медучреждение с телесными повреждениями разной степени тяжести.