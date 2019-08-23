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Актриса Элизабет Херли поделилась секретами похудения после 40 лет

Актриса Элизабет Херли в свои 54 года выглядит едва ли на 40. Несмотря на мнение экспертов о том, что звезда прибегала к блефаропластике и подтяжке лица, ее фигуру можно считать ее собственной заслугой. Не так давно она решила поделиться секретом идеальной фигуры в таком возрасте.

Элизабет Херли отмечает, что после 40 лет метаболизм (обмен веществ в организме) заметно замедляется, поэтому позволить себе любую пищу, как это было в 20-30 лет, уже нельзя. Артистка признается: она исключила из своего рациона фаст-фуд, макароны, сыр, хлеб и выпечку.

Сейчас актриса питается большим количеством овощей в любом виде, а также употребляет морепродукты и постное мясо. Также она организовывает для себя своеобразные перекусы, чтобы избежать неконтролируемое объедание. В моменты, когда хочется поглотить буквально все, что только можно найти в холодильнике, Элизабет Херли выпивает полстакана овощного супа, который заблаговременно готовит на целый день.

Кроме того, актриса старается пить как можно больше воды, начиная каждое свое утро со стакана теплой воды. Наконец, добавляет она, питаться после 8 часов вечера категорически нельзя. В то же время, Херли терпеть не может фитнес, зато ведет довольно активный образ жизни. Вместо спортзала она бегает по утрам, выгуливает собак и даже копошится в собственном небольшом огородике, разбив грядки прямо возле своего дома.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:23

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