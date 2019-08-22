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Пользователи раскритиковали банковскую карточку от Apple за ее «капризность»

На официальном сайте технической поддержки Apple были опубликованы советы по уходу за платежной картой Apple Card, которая была запущена накануне на территории США. Эксперты отметили, что её нельзя помещать в кожаные и джинсовые кошельки, и это вызвало бурное обсуждение, а также большое количество критики со стороны интернет-пользователей.
Пользователи раскритиковали банковскую карточку от Apple за ее «капризность»

Обычная пластиковая карточка, как известно, носится в любом кошельке, однако это не касается особой титановой карточки от Apple. В случае контакта с кожей или джинсовой тканью на предмете появятся жуткие пятна, которые останутся навсегда. Кроме того, её нельзя хранить рядом с обычной пластиковой картой. Для очистки Apple Card лучше всего использовать микрофибровую тряпочку, смоченную в изопропиловом спирте.

Интернет-пользователи моментально раскритиковали компанию за слишком неидеальную платежную карту, отметив, что стандартная пластиковая все ещё остается вне конкуренции. В корпорации пока никак не отреагировали на критику юзеров.

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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:25

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