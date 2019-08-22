Пользователи раскритиковали банковскую карточку от Apple за ее «капризность»





Обычная пластиковая карточка, как известно, носится в любом кошельке, однако это не касается особой титановой карточки от Apple. В случае контакта с кожей или джинсовой тканью на предмете появятся жуткие пятна, которые останутся навсегда. Кроме того, её нельзя хранить рядом с обычной пластиковой картой. Для очистки Apple Card лучше всего использовать микрофибровую тряпочку, смоченную в изопропиловом спирте.Интернет-пользователи моментально раскритиковали компанию за слишком неидеальную платежную карту, отметив, что стандартная пластиковая все ещё остается вне конкуренции. В корпорации пока никак не отреагировали на критику юзеров.