Специалисты установили, что излучение от iPhone 7 превышает норму в 4 раза





Характеристика каждого смартфона содержит показатель SAR, показывающий уровень энергии ЭМ-поля, поглощаемый тканями организма за единицу времени. По результатам данного параметра можно сделать вывод о безопасности того или иного девайса. В США и странах ЕС нормы SAR жесткие, однако на практике соблюдаются далеко не всегда. Поэтому журналисты, представляющие Chicago Tribune, и решили проверить смартфоны Apple и Samsung.Как оказалось, iPhone 7 излучает в 2-4 раза больше положенного согласно нормам Федерального агентства по связи (FCC). Samsung Galaxy S8 при таких же обстоятельствах генерирует в 5 раз более сильное электромагнитное излучение. Хотя в теории этот уровень излучения и не опасен, журналисты взволнованы самой ситуацией несоответствия устройств нормам FCC.