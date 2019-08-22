Специалисты установили, что излучение от iPhone 7 превышает норму в 4 раза
Показатель радиочастотного излучения, который производится некоторыми моделями iPhone, превышает нормальный. Об этом сообщают представители издания Chicago Tribune, уточняя, что под эти критерии подходит iPhone 7.
Характеристика каждого смартфона содержит показатель SAR, показывающий уровень энергии ЭМ-поля, поглощаемый тканями организма за единицу времени. По результатам данного параметра можно сделать вывод о безопасности того или иного девайса. В США и странах ЕС нормы SAR жесткие, однако на практике соблюдаются далеко не всегда. Поэтому журналисты, представляющие Chicago Tribune, и решили проверить смартфоны Apple и Samsung.
Как оказалось, iPhone 7 излучает в 2-4 раза больше положенного согласно нормам Федерального агентства по связи (FCC). Samsung Galaxy S8 при таких же обстоятельствах генерирует в 5 раз более сильное электромагнитное излучение. Хотя в теории этот уровень излучения и не опасен, журналисты взволнованы самой ситуацией несоответствия устройств нормам FCC.
Характеристика каждого смартфона содержит показатель SAR, показывающий уровень энергии ЭМ-поля, поглощаемый тканями организма за единицу времени. По результатам данного параметра можно сделать вывод о безопасности того или иного девайса. В США и странах ЕС нормы SAR жесткие, однако на практике соблюдаются далеко не всегда. Поэтому журналисты, представляющие Chicago Tribune, и решили проверить смартфоны Apple и Samsung.
Как оказалось, iPhone 7 излучает в 2-4 раза больше положенного согласно нормам Федерального агентства по связи (FCC). Samsung Galaxy S8 при таких же обстоятельствах генерирует в 5 раз более сильное электромагнитное излучение. Хотя в теории этот уровень излучения и не опасен, журналисты взволнованы самой ситуацией несоответствия устройств нормам FCC.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:24