АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи назвали пять явных преимуществ…
EUR 73.50 USD 66.26
Курс валют на 22.08.2019

Специалисты установили, что излучение от iPhone 7 превышает норму в 4 раза

Показатель радиочастотного излучения, который производится некоторыми моделями iPhone, превышает нормальный. Об этом сообщают представители издания Chicago Tribune, уточняя, что под эти критерии подходит iPhone 7.
Специалисты установили, что излучение от iPhone 7 превышает норму в 4 раза

Характеристика каждого смартфона содержит показатель SAR, показывающий уровень энергии ЭМ-поля, поглощаемый тканями организма за единицу времени. По результатам данного параметра можно сделать вывод о безопасности того или иного девайса. В США и странах ЕС нормы SAR жесткие, однако на практике соблюдаются далеко не всегда. Поэтому журналисты, представляющие Chicago Tribune, и решили проверить смартфоны Apple и Samsung.

Как оказалось, iPhone 7 излучает в 2-4 раза больше положенного согласно нормам Федерального агентства по связи (FCC). Samsung Galaxy S8 при таких же обстоятельствах генерирует в 5 раз более сильное электромагнитное излучение. Хотя в теории этот уровень излучения и не опасен, журналисты взволнованы самой ситуацией несоответствия устройств нормам FCC.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Источником воды на Сатурне являются гейзеры…
Пользователи раскритиковали банковскую карточку от Apple за ее…
Специалисты установили, что излучение от iPhone 7 превышает норму в 4…
Лолита Милявская после развода с супругом заметно…
Под поверхностью Марса нашли новые признаки…
Ученые перечислили признаки дефицита…
Сестру Эмина Агаларова ограбили на несколько миллионов…
Борис Гребенщиков раскрыл дату презентации нового…
Дима Билан не может определиться между двумя…
Правильно продавать самих себя научили молодежь эксперты…
Галина Юдашкина будет обустраиваться в…
Бари Алибасов считает, что Федосееву-Шукшину до больничной койки довела ее дочь…
Марина Африкантова мечтает о ребенке от Романа…
Россия усилила пограничный контроль из-за сразившей украинских военных…
Опубликованы снимки немецкой подлодки U-166, лежащей на дне Мексиканского…
Анджелина Джоли отправила сташего сына Мэддокса в престижный южнокорейский…
Минобороны показало видео полета нового российского БПЛА…
Анна Исаева рассказала о родственной связи Натальи Подольской и мужа Дианы…
Елизавета II не читает письма…
Опубликованы новые шпионские снимки кроссовера Hyundai Genesis…
Наталья Рагозина о своем разводе с Жориным: «Я очень хотела детей и семью, а он был не…
Названы самые «мужские» марки автомобилей в…
Представлен раллийный электромобиль Opel Corsa-e…
Яна Рудковская решила застраховать свои…
Равшана Куркова сравнила себя с Индианой Джонсом, а жизнь - с занимательным…
Китайские СМИ рассказали о целях учений российских МиГ-31 в…
Артем Дзюба в свой день рождения пришел в клуб в хоккейной…
Ученые назвали простой и эффективный способ продлить…
Промсвязьбанк снизил ставки по военной ипотеке до 9,1%…
Стресс убивает клетки мозга, предупреждают…
Кошкин заявил об адекватном ответе России на любые военные…
Сестра Дмитрия Маликова показала шикарную фигуру в оригинальном…
Медики назвали способы лечения синдрома беспокойных…
Эксперты: Ростки пшеницы помогают в…
ЦБ РФ будет блокировать сайты мошенников без санкций…
В нескольких регионах России бушует мышиная…
Представлены смартфоны Galaxy А30s и Galaxy А50s от…
«Все, это конец»: Подруга сообщила о последних словах Александры…
Муж Ксении Бородиной рассказал в своей книге о связи с девушкой по…
Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская вместе отдохнули в…
Просмотреть все новости