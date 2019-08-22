Сестру Эмина Агаларова ограбили на несколько миллионов рублей

Как сообщает телеканал «Рен-ТВ», из жилья хозяйки было украдено 4,6 миллиона рублей наличными и два дорогостоящих меховых манто. Примечательно, что грабители не стали забирать бриллианты Сабины Агаларовой, поэтому вернувшись из отпуска, хозяйка даже не сразу поняла, что ее квартира была обворована. Отсутствие мехов и денег она заметила лишь через пару дней.При этом к исчезновению кругленькой суммы денег и шуб сестра артиста отнеслась философски. «Да излечат вас эти бумажки», - резюмировала девушка в публикации на своей страничке в социальной сети Instagram. Хотя в полицию потерпевшая все же отправилась и написала соответствующее заявление. Более того, после осмотра места преступления стражи порядка не обнаружили в замке двери квартиры Агаларовой следов взлома, поэтому сама она теперь не исключает, что ее мог ограбить кто-то из знакомых.