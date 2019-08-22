Галина Юдашкина будет обустраиваться в Гонконге

Этим летом Галина Юдашкина отдыхала с семьей у родителей в Подмосковье, а потом отправились в Израиль. Несколько недель они показывали подписчикам фотографии с пляжа, а девушка покорила всех своей стройной фигурой. Недавно она вернулась в Москву, но ненадолго. Селебрити успела посетить салоны красоты и уже 21 августа в разделе Stories Instagram подписчики увидели, как они с детьми Анатолием и Аркадием улетают в Гонконг. Позже Галина Юдашкина показала супруга, который завтракает круассанами, а потом в Stories продемонстрировала их в апартаментах с видом на залив. Почему семья улетела так далеко и надолго ли это, пока не сообщается.Пара жила в США после рождения второго ребенка. Известно, что все члены семьи легко привыкают к новым местам, а владение английским языком упрощает общение. Также Галина Юдашкина помогает вести бизнес отца и создает коллекции одежды.