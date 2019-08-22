Россия усилила пограничный контроль из-за сразившей украинских военных чумы





По данным ряда изданий, в Авдеевке, которая расположена в Донецкой области и служит местом дислокации для одной из бригад Вооруженных сил Украины, зафиксирован рост заболеваемости среди военнослужащих. Кроме того, по некоторым данным признаки выявленной инфекции напоминают чуму. В этой связи, подчеркивают в надзорном ведомстве, было решено направить запрос в МИД России для получения более точной информации.Также сообщается, что ранее в указанном районе природных очагов чумы никогда не фиксировали. Кроме того, в Роспотребнадзоре напоминают о готовности оказать любую посильную помощь и в случае необходимости диагностировать и купировать эпидемиологическую ситуацию.