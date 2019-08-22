Минобороны показало видео полета нового российского БПЛА «Форпост-Р»
Министерство обороны через свой телеканал «Звезда» опубликовало видеоролик, на котором показан первый полет нового российского БПЛА «Форпост-Р». Сообщается, что серийные поставки этого аппарата в армию страны начнутся уже в следующем году.
Главной особенностью нового беспилотника стало то, что он был полностью сконструирован из российских материалов, российские специалисты разработали, в том числе и программное обеспечение для управления им. Кроме того, на борту «Форпост-Р» установлено современное оборудования для ведения радиоэлектронной разведки и борьбы. Работает новый БПЛА в комплексе с наземным пунктом управления.
По некоторым данным, указанный беспилотный аппарат предназначен для круглосуточного ведения разведки с применением передовых радиолокационных, радиоэлектронных, радиотехнических и оптических средств. Общий вес аппарата составляет всего 500 килограммов, он способен вести работу на высоте до 6 000 метров и автономно держаться в воздухе в течение 18 часов.
Главной особенностью нового беспилотника стало то, что он был полностью сконструирован из российских материалов, российские специалисты разработали, в том числе и программное обеспечение для управления им. Кроме того, на борту «Форпост-Р» установлено современное оборудования для ведения радиоэлектронной разведки и борьбы. Работает новый БПЛА в комплексе с наземным пунктом управления.
По некоторым данным, указанный беспилотный аппарат предназначен для круглосуточного ведения разведки с применением передовых радиолокационных, радиоэлектронных, радиотехнических и оптических средств. Общий вес аппарата составляет всего 500 килограммов, он способен вести работу на высоте до 6 000 метров и автономно держаться в воздухе в течение 18 часов.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:53