Дима Билан не может определиться между двумя девушками

Знаменитый Дима Билан считает, что в эпоху интернета невозможно спрятать себя, а в социальных сетях все на виду, поэтому старается не выставлять на обозрение свою жизнь. Но фанаты увидели снимок в Instagram, где он сидит в компании с брюнеткой. Сестра артиста сообщает, что с ним была его близкая знакомая Инна.Как выяснилось, у Димы Билана есть еще одна девушка – это 24-летняя Ксения. С ней он увиделся в период съемок фильма «Герой». Девушка-поклонница повсюду сопровождала вокалиста, приезжала в его загородный дом, а он часто заглядывал к ней. В Instagram девушки есть много совместных фото с артистом, и она не скрывает о своем отношении к нему.Впрочем, друзья 37-летнего вокалиста рассказывают, что не так давно пара рассталась и он отписался от Ксении в социальных сетях. Теперь Диму Билана снова видят в компании Инны, пишет "КП".