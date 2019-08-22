Анна Исаева рассказала о родственной связи Натальи Подольской и мужа Дианы Гурцкой

Как оказалось, муж Гурцкой Петр Кучеренко и Наталья Подольская приходится крестными родителями для сына Анны Исаевой. Этой информацией она поделилась в одной из публикаций на своей страничке в Instagram. Как рассказала пиар-директор Началовой, однажды костюмер еще одного известного исполнителя, Олега Газманова, попросила Исаеву стать крестной для ее дочери. Работа постоянно накладывала отпечаток на ее графике и вынуждала много времени проводить в самолетах, поэтому она хотела найти человека, который смог бы воспитать ее ребенка в случае катастрофы.Как признается Анна Исаева, она при выборе крестных родителей для своего сына Филиппа руководствовалась теми же принципами. «Я тогда дружила с Подольской, у которой пока еще не было своих детей. Поэтому ее кандидатура была утверждена сразу. А вот крестного отца пришлось искать дольше. Хотелось найти серьезного и ответственного мужчину. В результате им стал супруг Дианы Гурцкой», - вспоминает женщина, подчеркивая, что она уверена в крестных родителях сына и верит в том, что они никогда его не бросят.